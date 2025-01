Vader en dochter nemen tattoo uit liefde voor Back to the Future

De één zwijmelt bij wereldster Taylor Swift, de ander schreeuwt zijn keel schor als Willem II de winnende treffer maakt. En dan heb je John Naalden (56) en zijn dochter Samantha (28) uit Breda. Allebei hebben ze hun hart verloren aan de film Back to the Future. De liefde is zo groot, dat ze een tattoo hebben genomen als ode aan de klassieker.

Veertig jaar geleden trok Back to the Future volle bioscoopzalen. Miljoenen mensen namen plaats op het rode pluche met een bak popcorn op schoot voor twee uur vertier in het donker. Even een kleine opfrisser. In de film reist de 17-jarige Marty McFly, gespeeld door Michael J. Fox, met een speciale tijdmachine op vier wielen naar het verleden. Daar ontmoet hij zijn stuntelige vader en charmante moeder in hun jonge jaren. Hij moet ze weten te koppelen, anders zal hij nooit worden geboren. John en Samantha zagen 'm eindeloos vaak, en quotes uit de film kunnen ze dan ook moeiteloos oplepelen. 'Time to change that oil, dad', en 'Bullit proof vest, great play!', wordt regelmatig over de eettafel geroepen.

'Ik heb de film zeker driehonderd keer gezien."

Hoe zit dat, die absolute adoratie voor deze film? John vertelt: "Mensen zullen waarschijnlijk denken, hoe kom je erbij? Maar toen ik de film in 1986 voor het eerst zag, was ik er zo weg van, dat ik 'm daarna nog zeker driehonderd keer heb gezien. En alle drie de delen, hè? Als er niks op tv was, zetten we gewoon Back to the Future weer aan."

Foto: Matthijs Koudijs

Het verhaal, de special effects, de acteerprestaties en de foutjes die erin zitten, alles vindt hij waanzinnig leuk. "En ik werd erin meegesleurd", vult Samantha lachend aan. 'Vanaf kinds af aan schoof ik naast hem op de bank en zaten we eindeloos te kijken." "Ik vond het een mooi idee om samen met mijn dochter een tatoeage te nemen", vertelt John. "Het maakte mij niet uit hoe of wat, als het maar exact dezelfde was, en in de stijl van Back to the Future. Want dat is iets van ons samen." Samantha gaf de tattoo daarop cadeau voor zijn 52e verjaardag. Hij kreeg 'm op zijn schouder, zij op haar enkel.

Sowieso loopt de komische klassieker als een rode draad door het leven van vader en dochter. Twee jaar eerder, toen John 50 werd, organiseerde zijn vrouw als verrassing een Back to the Future-feest voor hem. "Met een heuse DeLorean erbij, en iedereen verkleed in de stijl van de jaren vijftig", glundert hij. Een paar jaar geleden nam Samantha haar vader mee naar Commic Con (een evenement waarbij je alles vindt op het gebied van films, series, strips, superhelden en games, red.) "De echte tijdreis-auto werd toen uit de Hollywood-studio's ingevlogen, en ook waren er enkele acteurs uit de film. Dat moesten we natuurlijk zien."

"Het had een eekhoorn kunnen zijn, maar dit is iets bijzonders."

Dan over de tattoo. Wat stelt het precies voor? "De tattoo op zich is niet echt een kunstwerk, maar we vinden 'm allebei leuk. Het had een eekhoorn kunnen zijn, of een kerktoren, maar dit is iets bijzonders. Dit delen we."

Foto: Matthijs Koudijs