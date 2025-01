Commissaris in nieuwjaarstoespraak: ‘Waakzaam blijven’

Waakzaam zijn en blijven investeren in vrede, veiligheid en vrijheid is urgenter dan ooit. Commissaris van de Koning in Brabant, Ina Adema, heeft dit zondagmiddag gezegd. Ze zei ook trots te zijn op een provincie die oplossingen blijft creëren die volgens haar regionaal, nationaal en internationaal impact maken.

Adema verzorgde een toespraak aan het begin van het traditionele nieuwjaarsconcert van Philzuid in het provinciehuis in Den Bosch. Het orkest bracht zondagmiddag onder leiding van de Taiwanese dirigente Mei–Ann Chen muziek van de Oostenrijker Johann Strauss.

Ina Adema stipte in haar speech overeenkomsten aan tussen Strauss en Brabant. De muzikale virtuoos had volgens haar het lef om het klassieke repertoire te vernieuwen en te veranderen: “In deze zin past hij bij Brabant, want ook hier gaan traditie en innovatie hand in hand. Wij combineren denken en doen.”

En dat resulteert erin dat ‘onze economie hard op weg is de eerste van Nederland te worden’, stelde Adema. Volgens haar is dat te danken aan ‘slim samenspel tussen bijvoorbeeld ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden.’ Hierdoor loopt Brabant in haar ogen voorop op vlakken als economie, mobiliteit, logistiek en defensie.

Over defensie gesproken gaf Adema de toehoorders mee dat ‘de werkelijkheid helaas ook is dat we in turbulente tijden leven.’ De Commissaris: “De spanningen in de wereld nemen toe. Juist daarom is het goed dat wij stil staan bij tachtig jaar vrijheid. Niet alleen als mijlpaal. Maar vooral als signaal dat we waakzaam moeten zijn en móeten blijven investeren in vrede, veiligheid en vrijheid. Dat is urgenter dan ooit.”

Adema wilde ook een luchtig signaal afgeven: “Er moet ruimte zijn en blijven om dat te doen waar wij in Brabant ook goed in zijn, en dat is – om met Guus Meeuwis te spreken – groots genieten met een zachte G. Want ook dat is belangrijk. Omdat genieten vaak om saamhorigheid en verbinding gaat. En om jezelf ergens prettig en thuis voelen.”

De Commissaris sloot haar toespraak af door alle Brabanders op het hart te drukken om ‘net als Strauss, onze eigen koers te blijven varen en samenwerken aan een toekomst die nog beter, duurzamer en mooier is.’

Het nieuwjaarsconcert van Philzuid is te zien op Brabant+.