Deze Kaapverdische vlinder wordt ook wel eens in Brabant gespot

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Dit keer vertelt hij meer over de bijzondere oleanderpijlstaart en een driehoekig vogelnestje.

Bijzondere rups in Kaapverdië, welke is het?

Marlies Schetters kwam tijdens haar vakantie in Kaapverdië een rups tegen. Ze wilde graag weten om welke rups het gaat. Ik heb zo'n soort rups ooit eerder gezien en ik weet nog dat ik me toen rot heb gezocht voordat ik erachter kwam wat voor rups het is. Deze rups is namelijk een bijzonder exemplaar van de nachtvlinder van de pijlstaartfamilie met de naam oleanderpijlstaart. In het laatste stadium kom je de rups niet vaak tegen. Wel kan je, maar dat is zeldzaam in ons land, de meer algemene rupsvorm tegenkomen.

Rups van een oleanderpijlstaart (foto: Vlinderstichting).

In Kaapverdië is de oleanderpijlstaart een normale verschijning, maar in ons land staat de vlinder nog steeds bekend als zeldzame trekvlinder. Toch is dat wel veranderd, want sinds 2018 zijn er meerdere rupsen in Noord-Brabant en Zeeland gevonden. Vanaf dat jaar worden er vrijwel elk jaar wel rupsen of vlinders gezien. Daarom hieronder de foto van de vlinder, wie weet kom je die zelf nog eens tegen.

De oleanderpijlstaart (foto: Vlinderstichting).

Rups van een psi-uil (foto: Tiny van de Sande).

En wat voor rups is dit?

Ook Tiny van de Sande kwam een vreemde rups tegen op haar schuurtje. Dit is een rups van de nachtvlinder psi-uil. De rups op de foto heeft een gele streep, zwarte vlekken en veel haren. Rupsen van deze vlinder kun je tegenkomen op loofbomen en struiken, zoals de wilg, hazelaar en de meidoorn. De volwassen nachtvlinders geven de voorkeur aan zandgronden en dus kun je ze veel tegenkomen in Brabant. Psi-uilen hebben op de voorvleugels duidelijke gevormde zwarte drietandpijlen. Aan die pijl hebben deze vlinders de naam psi-uilen te danken, want die pijl lijkt heel erg veel op de 23e letter van het Griekse alfabet: psi.

De psi-uil (foto: Vlinderstichting).

Het nestje van een roodborst (foto: Sjef Eldering).

Van welke vogel is dit nestje?

Sjef Eldering stuurde mij wat foto’s uit natuurgebied De Mortelen in Oirschot. Op een van de foto's zie je een nestje en Sjef is benieuwd van welke vogel dit is. Volgens mij hebben we hier te maken met een nestje van een roodborst. Deze vogels maken altijd nestjes in een soort driehoekige vorm en met een punt naar beneden. In ons land broeden de vrouwtjesroodborsten minimaal twee keer per jaar, maar tegenwoordig zelfs drie keer. Ze moeten dan ook drie keer per jaar nesten bouwen. Soms repareren ze een oud nest. En de mannetjes? Zij zingen vooral, maar ze brengen vaak ook bouwmateriaal. Dat zingen gaat gewoon door terwijl het vrouwtje de eieren legt en uitbroedt. Daarna werken de ouders zich uit de naad om de jonge vogels te voeden, ook nadat ze het nest verlaten. Dit doen ze tot een paar dagen na het uitvliegen en dan staan de jonkies er alleen voor. Rubriek mooie foto’s

Deze keer een foto van een vrouwtjesspin met een gesponnen cocon. Het gaat om een wespspin. De dame zit bij de cocon als een soort bewaakster tot ze sterft.

Wespspin met een cocon (foto: André van Drunen).

Natuurtip: Winterwandeling Odiliapeel

Zondag 12 januari van 09.00 uur tot 13.30 uur Lange wandeling Odiliapeel – Venhorst – Odiliapeel

Het wordt een wandeling van zo’n 12 kilometer. We starten in het dorpje Odiliapeel dat vroeger de naam Terraveen had. We lopen door de bossen en over zandwegen naar de Voskuilenheuvel in Venhorst. Ook dit dorp had ooit een andere naam. We lopen door jonge peelontginningen, langs bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, visvijvers en door nieuwe natuur. Halverwege houden we een pauze bij camping De Noordkant. Meer informatie:

• Vertrekplek: kerk Oudedijk 43 5409 AB Odiliapeel • Deelname is gratis (consumpties tijdens de pauze zijn niet inbegrepen). • De route is niet geschikt voor rolstoelen, kinderwagens en mensen die slecht ter been zijn. • Trek waterdichte schoenen aan. • Honden kunnen niet mee. • Lees hier nog meer informatie.

Winterwandelen in Odiliapeel (foto: IVN Uden).