Gestolen auto, geen rijbewijs en onder invloed: roekeloze man opgepakt

De politie heeft vrijdagavond in Bergen op Zoom de bestuurder opgepakt van een gestolen auto. Toen de agenten de man aanhielden, bleek dat hij nog veel meer op zijn kerfstok had. De dief was helemaal niet in het bezit van een rijbewijs en in de auto lag ook nog een gestolen identiteitskaart.

De aanhouding gebeurde vrijdagnacht rond half twaalf op de Gagelboslaan. Toen de agenten de auto spotten, zetten ze de achtervolging in. De wagen waarin de man reed stond namelijk met dat kenteken als gestolen opgegeven in de politiesystemen. De bestuurder, een 36-jarige man uit Haarlem, kon geen geloofwaardige verklaring geven waarom hij in de auto reed. Na controle bleek dat de man geen rijbewijs had. In de auto lag een identiteitsbewijs dat ook als gestolen opgegeven was. En een voorlopige speekseltest gaf ook nog eens aan dat de man onder invloed van drugs kon zijn. Weigeren van bloedonderzoek

De agenten hielden de man aan en namen hem mee naar het politiebureau. Daar weigerde hij bloedafname om te onderzoeken of hij ook daadwerkelijk drugs had gebruikt. Ook dat is een misdrijf. De man is opgepakt voor heling of diefstal van de gestolen auto en het identiteitsbewijs. En ook het rijden zonder rijbewijs en het weigeren van de bloedafname wordt hem aangerekend.