Explosief naar beveiligers gegooid bij aanslag coffeeshop, zaak weer dicht

Coffeeshop Caza in Tilburg is vrijdagnacht opnieuw doelwit geworden van een aanslag. Volgens de politie is er een explosief richting de zaak gegooid, dat uiteindelijk niet af ging. Twee beveiligers stonden op dat moment voor de deur, een van hen werd geraakt. De zaak moet nu opnieuw voor een maand op slot, laat de advocaat van de eigenaar aan Omroep Brabant weten.

De aanslag gebeurde rond drie uur 's nachts. De beveiligers zagen dat er iets naar de coffeeshop gegooid werd. De mannen sprongen op en renden weg, maar het explosief ging niet af. De omgeving werd afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst werd opgeroepen. Het gegooide voorwerp bleek een flesje brandbare vloeistof te zijn met een explosief eraan. Als het was afgegaan, waren de beveiligers volgens de politie 'zeker gewond geraakt, of erger'.

"Er is 24 uur beveiliging en ik denk dat dat ook heeft gewerkt."

De beveiligers hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag. Inmiddels heeft burgemeester Theo Weterings weer een slot op het pand gezet, zo laat de eigenaar van de coffeeshop via zijn advocaat weten. "Het is buitengewoon vervelend dat dit weer gebeurd is, maar hij kan er ook niks aan doen", zegt advocaat Bisar Çiçek over zijn cliënt. "Er is 24 uur beveiliging. En ik denk dat dat ook heeft gewerkt, in die zin dat het explosief niet is afgegaan."

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.