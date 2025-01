Ouder echtpaar is alles kwijt na verwoestende brand: 'Huis is gewoon weg'

Een ouder echtpaar is alles kwijt na de verwoestende brand aan de Nieuwe Dijk in Ossendrecht. Het stel van in de 70 kon vrijdagavond op tijd wegkomen en belde zelf de brandweer. "We hebben zelf niks geleden", vertelt de bewoonster opgelucht.

"Het huis is helemaal weg. Het is gewoon klaar, onbewoonbaar", vertelt de vrouw. Het stel verblijft nu bij hun zoon.

Waarschijnlijk is het vuur ontstaan via de open haard en schouw. Het echtpaar is afgelopen nacht opgevangen door hun buurvrouw. "Het is verschrikkelijk. Ze hebben alleen nog wat ze aanhadden. Het huis is meer dan tweehonderd jaar oud. Dat hadden ze van hun ouders overgenomen", vertelt de buurvrouw.

Hond

"Onze hond is terecht. De andere loopt in de buurt, die komt wel terug. Die is een beetje geschrokken", vertelt de bewoonster. Ze wil verder niks kwijt. De buurvrouw zet de gezamenlijke poort open, in de hoop dat het dier snel weer naar huis wandelt.

Het vuur begon rond zeven uur op zolder en in een mum van tijd stond de hele bovenverdieping van de vrijstaande woning in brand, zo meldde Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vrijdagavond. Rond kwart voor negen werd het sein brandmeester gegeven. De brandweer kreeg hulp van Belgische collega's.