Nooit meer wachten bij statiegeldmachine, deze vreet 100 flesjes per minuut

Sta je dan met drie blikjes in de supermarkt, achter een fanatieke statiegeldverzamelaar met vijf vuilniszakken vol. Die wachttijden kunnen vanaf nu voorbij zijn. Onder meer in Breda staat een enorme statiegeldmachine die 100 tot 120 flessen en blikjes per minuut aankan. En dit soort machines is bezig aan een opmars.

Een hele tas vol blikken en flesjes: je kiept het er in één keer in. Het enorme bakbeest staat aan de Markkade in Breda, vlak naast de milieustraat. Je flessen of blikjes één voor één invoeren is dus niet meer nodig. Het geld krijg je terug via een Tikkie.

"Dertig tot veertig keer sneller is 'ie", zegt ondernemer Merijn Delvaux, die de automaat bij zijn bedrijf liet plaatsen. "Hij is echt heel snel." Ook Delvaux stond zich regelmatig groen en geel te ergeren in de supermarkt. "Dat moet toch beter kunnen?", dacht hij.

Klant met 1500 blikjes

Verstokte frisdrankdrinkers willen daar best voor omrijden, zo merkte de ondernemer. "We hebben mensen uit Zeeland, Den Bosch of Roosendaal gehad. Ik heb zelfs klanten met 1500, 1000 en 800 stuks gehad. Het is niet te doen om dat handmatig in de supermarkt te doen."

Waarom supermarkten dit niet zelf massaal organiseren? "Ik denk dat de machine te veel lawaai maakt. Ook is hij met 28 vierkante meter erg groot."

Toch zijn de grote supermarktketens blij met de machines buiten hun vestiging, merkt Delvaux. "Zij hebben minder rompslomp en ook hebben ze minder ruimte nodig om hun statiegeld op te ruimen."

Pakketjes van flessen en blikjes

De machine maakt automatisch platte pakketjes van de flessen en blikjes. Je hebt dus niet net zoals in de supermarkt een vakkenvuller nodig, die zo flessenband vaak moet leeghalen. Al moeten de containers vol blik en plastic natuurlijk wel op tijd worden opgehaald.

Het statiegeld gaat naar Statiegeld Nederland. De ondernemer krijgt per flesje of blikje een bepaalde toeslag. "Ik verdien er wel een beetje aan."

De ondernemer droomt ondertussen al van een tweede automaat, wanneer deze een succes is. "Ik hoop 300.000 tot 400.000 stuks per maand op te halen." Ook aan de Kronosstraat in Tilburg is al een bulkautomaat te vinden.