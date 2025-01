Tractor ramt oud huisje, pand deels ingestort

Een tractor is zaterdagmiddag rond vier uur tegen de zijkant van een klein huis gebotst op de Heuvelstraat in Kaatsheuvel. De woning is daarbij deels ingestort.

De bestuurder van de tractor was bezig met het storten van zand toen het mis ging. Vermoedelijk schoof hij met zijn voet van de koppeling, waarna het voertuig achteruit tegen het huis ramde. De bestuurder schrok zo dat hij in zijn auto is weggereden.

Foto: Erik Haverhals/SQ Vision.

Waarschijnlijk onbewoonbaar

De schade is enorm. De gevel van het huisje ligt eruit. Waarschijnlijk is de woning onbewoonbaar. De brandweer heeft het huis gestut zodat het pand niet verder kan instorten. De eigenaar had het karakteristieke huis onlangs gekocht en helemaal opgeknapt. Het is niet duidelijk of de bewoner thuis was.