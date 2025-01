Achtervolging door politie eindigt in crash: twee verdachten aangehouden

De politie heeft zaterdagavond rond negen uur twee vermoedelijke inbrekers aangehouden op de Hervensebaan in Den Bosch. Ze waren even daarvoor gecrasht na een achtervolging. Agenten wilden de twee mannen langs te kant zetten omdat ze mogelijk betrokken waren bij een poging tot inbraak bij een groothandel aan de Moermanstraat in de stad.

De politie kreeg een melding dat er bij de Makro in Den Bosch ingebroken zou worden. Toen agenten daar aankwamen, zagen ze een witte bestelbus met hoge snelheid wegrijden bij de groothandel. Daarna werd meteen de achtervolging ingezet. Crash

Die duurde niet heel lang, want zo'n vier kilometer verderop raakte de verdachten met hun wagen drie zogeheten varkensruggen. Dat zijn grote ovaalvormige betonblokken die langs de weg staan. De bestelbus kwam daarna met een harde klap tot stilstand tegen een boom.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision

De bestuurder ging er vervolgens te voet vandoor en zou zich volgens een 112-correspondent ook in het water verstopt hebben voor de politie. Agenten kregen hem na een korte achtervolging uiteindelijk toch te pakken en hij is aangehouden. Voor de zekerheid is hij nog wel gecontroleerd door ambulancepersoneel. Gewond

Zijn passagier kwam er minder goed vanaf. Die raakte door de crash gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Agenten zijn met hem mee omdat hij wel verdachte is. Doordat de bestelbus eerst op de betonblokken knalde liggen allebei de voorwielen eraf evenals de achteras. Opvallend is dat de kentekens die op gecrashte auto zitten, afkomstig zijn van een totaal ander model personenauto.



Foto: Bart Meesters / SQ Vision.

Inbrekersspullen

Agenten vonden achterin de bestelbus allerlei spullen waarmee ingebroken kan worden. Zo lagen er een koevoet, accuschroefmachine en accuslijptol.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision