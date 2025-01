Arrestatieteam valt bedrijf binnen na dreiging met vuurwapen

De politie en een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) hebben zaterdagavond op de Run in Veldhoven een inval gedaan bij een bedrijfspand en een naastgelegen woning. Ze waren op zoek naar een 60-jarige man die zou hebben gedreigd met een vuurwapen.

Het arrestatieteam, bestaande uit ongeveer tien personen, kamde beide panden uit. De vriendin van de verdachte en haar dochter werden daarbij uit het huis gehaald. Volgens een woordvoerder van de politie is de 48-jarige bewoonster aangehouden.

De man bleek niet thuis te zijn. Daarop is er contact geweest met de verdachte met het verzoek zich te melden bij het politiebureau. Hij meldde zich inderdaad korte tijd later, waarna ook hij is gearresteerd.

Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld.