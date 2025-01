Sneeuwlaagje bracht witte pracht voor wie er vroeg bij was

De wereld kleurde deze vroege zondagochtend wit. Een voorzichtig laagje sneeuw zorgde voor mooie plaatjes wanneer je er vroeg bij was deze ochtend. Bijvoorbeeld Toby de Kort was een van die vroege vogels. Hij legde de witte wereld in Oisterwijk, Udenhout en Berkel-Enschot vast.

De foto's die Toby maakte, voor het begon te regenen:

Oisterwijk kleurt wit (foto: Toby de Kort).

Een laagje sneeuw in Udenhout (foto: Toby de Kort).

Oisterwijk kleurt wit (foto: Toby de Kort).

Dwarrelende sneeuw in Oisterwijk (foto: Toby de Kort).

Moest je deze ochtend vroeg de weg op, dan was het oppassen. De sneeuw zorgde niet alleen voor mooie plaatjes, maar lokaal ook voor gladheid. Ook voor onze provincie gaf het KNMI daarom, net als in de rest van het land, code geel af. Bij ons gold de waarschuwing tot tien uur zondagochtend.

Oppassen op de weg vanochtend (foto: Toby de Kort).

Ook op de fiets moet je oppassen vanochtend (foto: Toby de Kort).

In Berkel-Enschot worden ook de fietspaden sneeuwvrij gemaakt (foto: Toby de Kort).

Ook Mieke Welten was er vanochtend vroeg bij. Ze maakte deze foto van haar hondje Buddy op de dijk in Maren-Kessel.

Buddy in de sneeuw in Maren-Kessel (Foto: Mieke Welten)

De Loonse en Drunense duinen kleurden mooi wit. Martin van Haaren uit Udenhout legde het vast tijdens een wandeling met de hond.

Sneeuw in de Loonse en Drunense duinen (Foot: Martin van Haaren)

Sneeuwpret! Féline uit Den Bosch besloot zelfs al een rondje te gaan sleeën vanochtend.

Féline in de sneeuw (Foto: Bjorn van Zandvoort).

Ellen van Oort schoot dit mooie plaatje in Heesch.

(Foto: Ellen van Oort)

Mike en Miranda maakten een foto op honderd meter hoogte met een drone op de Kruiskamp in Den Bosch.

(Foto: Mike en Miranda).

Hondje Bartje op de slee (Foto: Monique).

Nog snel voordat de sneeuw begon te smelten, schreef Anja van de Broek de datum van vandaag in de sneeuw