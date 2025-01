Coffeeshop Caza voor de 10e keer doelwit van aanslag: deur zwartgeblakerd

Het was zaterdagnacht weer raak bij coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg. Het lijkt erop dat er opnieuw een explosief of in elk geval iets brandends naar het pand is gegooid. Te zien is in elk geval dat de voordeur van de coffeeshop is zwartgeblakerd. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg bevestigt zondagochtend dat er voor de tiende keer een aanslag is gepleegd op de coffeeshop.

Van een aanslag wilde de politie eerder zondag nog niet spreken. Een woordvoerder gaf wel aan dat er zondagnacht rond kwart over vier melding was gedaan van brand. "We komen er maar niet achter wie of wat er achter de serie aanslagen zit", reageert burgemeester Weterings zondag bij monde van zijn woordvoerder. "We krijgen er geen grip op en dat leidt tot ergernis." Reden voor de lokale driehoek - Openbaar Ministerie, politie en burgemeester - om komende week opnieuw overleg te hebben over de situatie rond Caza.

De zwartgeblakerde deur van de coffeeshop deze zondagochtend (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Vrijdagnacht was het ook al loos bij de coffeeshop. Toen werd een explosief naar het pand gegooid. Dit ging toen niet af. Toen stonden twee beveiligers voor de deur van de coffeeshop, één van hen werd geraakt door het explosief. Het gegooide voorwerp bleek een flesje brandbare vloeistof te zijn met een explosief eraan. Als het was afgegaan, waren de beveiligers volgens de politie 'zeker gewond geraakt, of erger'. Na de aanslag van vrijdagnacht moest Caza op last van de burgemeester een maand dicht. "Een sluiting niet als strafmaatregel richting de eigenaar, maar juist in het belang van omwonenden om de openbare orde en veiligheid te herstellen", benadrukt de woordvoerder van de gemeente Tilburg. LEES OOK: Explosief naar beveiligers gegooid bij aanslag coffeeshop, zaak weer dicht De coffeeshop is al veel vaker doelwit geweest van aanslagen. Afgelopen november opende de zaak opnieuw de deuren nadat er al acht keer eerder een aanslag werd gepleegd. Met de twee aanslagen van dit weekend erbij, staat de teller inmiddels op tien. Buurtbewoners waren er bij de heropening in november al niet gerust op. Maar de eigenaar van coffeeshop Caza had goede hoop dat het rustig zou blijven. Samen met de gemeente was een veiligheidsplan opgesteld. Een belangrijke voorwaarde was dat er 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiliging aanwezig zou zijn.

De schade aan de binnekant van de deur (foto: Toby de Kort/SQ Vision).