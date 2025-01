Deze Eindhovenaar wint The Masked Singer: 'Geweldig dit'

Acteur en zanger Soy Kroon (29) uit Eindhoven heeft het populaire televisieprogramma The Masked Singer gewonnen. Na negen weken speculeren werd zaterdagavond onthuld dat hij de Pegasus was. In de finale nam hij het op tegen de Egel, maar het gevleugelde paard wist de meeste stemmen van het publiek te krijgen.

The Masked Singer is een zangwedstrijd waarbij het niet gaat om de mooiste stem, maar om de identiteit van de deelnemers. Negen weken lang hijsen bekende Nederlanders zich in bijzondere kostuums waarin ze vermomd optreden. De jury, bestaande uit Gerard Joling, Buddy Vedder, Carlo Boszhard, Loretta Schrijver en Monica Geuze, moet raden wie er in het kostuum zit.

Het publiek en de kijkers thuis speculeren druk met de jury mee over wie er schuilgaan in de pakken. Door de afleveringen heen worden er hints gegeven over de zingende karakters. Elke aflevering mag het publiek stemmen op hun favoriet.

De karakters met de minste stemmen worden onthuld. In de finale stonden de Egel, de Baviaan, Pegasus en Kangoeroe als publiekslievelingen tegenover elkaar. De Pegasus werd de grote winner en dat bleek Soy Kroon te zijn.

Waar het ene jurylid dacht dat het Charly Luske was, dacht de ander dat het om de zanger van Di-rect ging. Toen het masker afging en het Soy bleek te zijn, was iedereen verrast. "Dit is niet mogelijk! Soy, wat heb jij met Charlie Luske gedaan?", gilt Carlo Boszhard vol verbazing. "Zijn wij nou het domste panel van Nederland?", vraagt Loretta Schrijver zichzelf af, waarop Soy moet lachen. "Ik ken jullie allemaal zo goed, geweldig dit. Wat goed!"