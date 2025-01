Na sneeuw komt regen en misschien zelfs een beetje zonneschijn

Wie zondagochtend vroeg uit bed kwam, kon nog even genieten van een heerlijk wit laagje sneeuw. Brabant ontwaakte in winterse sferen, maar al snel sloeg de sneeuw om in regen. En na een winterse ochtend, een herfstachtige middag en een druilerige avond, staan ons maandag alweer temperaturen van boven de tien graden te wachten. "Het wordt behoorlijk warme voor de tijd van het jaar en de temperatuur daalt ook niet. Het kan zelfs dertien graden worden", zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

Wie nog hoop heeft dat de zondag droog eindigt, heeft pech: het blijft de rest van de dag kletsnat. Maandag blijft het in de hele provincie bewolkt en regenachtig met temperaturen rond de elf tot dertien graden. "In de loop van de dag draait de wind naar het westen en dan komt er weer wat koudere lucht. Het blijft bewolkt en van tijd tot tijd valt er een bui", vertelt onze weerman. Een zonnetje hoeven we maandag zeker niet te verwachten, maar volgens Klaassen neemt de kans op zon later deze week toe, al zal het dan overdag wel weer iets kouder worden. "Dinsdag zijn er nog wat winterse buien, maar tussen die buien door is er misschien nog een beetje zon."

Besneeuwd Den Bosch (foto: Toby de Kort).