Gedumpte kittens ontvoerd vlak voordat dierenambulance ze kan helpen

Er zijn zaterdagochtend drie gedumpte kittens gevonden op de Esschebaan in Vught. Maar nog voordat de dierenambulance de beestjes kon ophalen om ze te verzorgen, zijn ze meegenomen. Een man die in eerste instantie aanbood om te helpen, is er uiteindelijk zomaar met de dieren vandoor gegaan. Tot verbijstering van dierenambulance-medewerker Marianne. "Het zal vast met de beste bedoelingen zijn geweest. Maar die kittens hebben nu de juiste zorg nodig."

De Dierenambulance Den Bosch werd rond kwart voor tien 's ochtends gebeld door een hardloopster. Een oudere dame die haar hond uitliet had op de Esschebaan bij een vuilnisbak en bankje een doos met drie onderkoelde kittens gevonden. Ze waren allemaal zwartgekleurd met witte vlekjes. Omdat de vrouw met de doos in haar handen stond en ook haar hond moest vasthouden, vroeg ze de hardloopster om hulp.

"Hij wilde ze meteen meenemen."

Terwijl er werd gebeld met de dierenambulance, hield de oudere dame ook een man in een witte Audi A3 aan. Dat hoorde Marianne ook aan de andere kant van de telefoon. "Hij zei meteen dat de kittens er leuk uitzagen en dat hij ze mee wilde nemen", blikt de vrijwilliger van de dierenambulance terug. "Maar we hebben meteen gezegd dat dit niet bedoeling was en de beestjes sowieso eerst nagekeken moesten worden." Het was namelijk onduidelijk hoe oud de kittens waren en hoe lang ze al in de kou stonden. "Eerst hadden ze de oogjes dicht, toen weer open, dus voor ons was het lastig bepalen wanneer ze geboren waren", legt Marianne uit. Later begreep ze dat kittens net zo groot waren als een hand. Dat zou betekenen dat ze ongeveer zes weken oud zijn.

"Apart dat hij dat ter plekke besloot."

Ze vond het apart dat de automobilist, die uit Biezenmortel zou komen, in een oogwenk besloot dat hij de drie kittens wel mee wilde nemen. "Want ongeacht hun medische toestand heb je best wel wat spullen nodig als je zulke jonge beestjes in huis haalt. Maar heel weinig mensen hebben alle benodigdheden zo liggen." De automobilist kwam uiteindelijk terug op zijn aanbod om de diertjes mee naar huis te nemen. Hij bood aan de drie beestjes naar de warme kantine van voetbalvereniging Zwaluw V.F.C. te brengen. "Dat leek ons een prima idee gezien de kou. Hij moest alleen omrijden en de oudere dame kon binnendoor lopen."

"Ze had er eigenlijk geen goed gevoel bij."

De automobilist nam de doos met kittens mee en draaide vervolgens de Bergenshuizensestraat op. "De hardloopster had er eigenlijk geen goed gevoel bij, maar kon er niet meer achteraan", vertelt Marianne. En dat voorgevoel bleek te kloppen, want de oudere dame stond uiteindelijk tevergeefs met de dierenambulance op de parkeerplaats van de voetbalclub te wachten. Voor de zekerheid is de dierenambulance nog naar voetbalvereniging Essche Boys gereden, die ook in de buurt ligt. Maar ook daar vonden ze de man en de kittens niet. "En we hebben hem echt zelf aan de telefoon horen zeggen dat hij naar de parkeerplaats zou rijden en op ons zou wachten."

"Ze moeten echt nagekeken worden."