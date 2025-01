Man toegetakeld op station, politie zoekt verdachte

Eind oktober is een man van 22 op het station in Deurne zo zwaar mishandeld dat hij onder meer zijn bewustzijn verloor. Dit gebeurde in de nacht van 26 op 27 oktober, zo is maandag bekendgemaakt. De politie is op zoek naar de verdachte.

De politie heeft foto’s verspreid van de man die het slachtoffer zou hebben mishandeld. Deze verdachte maakte deel uit van een groep van ongeveer vijf jongeren. Ze zaten in de trein naar Deurne, komende uit de richting Eindhoven. Het slachtoffer en de man hadden het in de trein met elkaar aan de stok gekregen. Buiten de trein, op het station in Deurne, escaleerde de ruzie. Het slachtoffer werd zo toegetakeld dat hij het bewustzijn verloor. Door de klappen brak zijn linker-oogkas en scheurde zijn bovenlip doormidden. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie hoopt door de publicatie van de foto’s de verdachte te achterhalen.