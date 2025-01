Man van balkon brandend appartement gehaald: omwonenden geëvacueerd

Ongeveer vijftien bewoners van een appartementencomplex aan de Oostwal in Oss moesten maandagmorgen even worden geëvacueerd. Oorzaak was een brand in een van de woningen. Een bewoner moest met een hoogwerker van zijn balkon worden gered. De brand was in zijn woning ontstaan.

De brand werd rond halfzeven gemeld, maar is volgens de politie niet aangestoken. Volgens een aantal bewoners van het complex zou de man al langer overlast veroorzaken. “Kunnen jullie hem niet opsluiten, die man is een gevaar", zo werd aan een politieagent gevraagd. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of de bewoner 'bekend' is bij haar. De man is door een ambulance meegenomen en de brand is door de brandweer geblust.

Brandweerlieden haalden de man van het balkon (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).