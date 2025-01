Dit zijn de populairste babynamen in Brabant

Emma en Noah waren afgelopen jaar de meest gekozen babynamen in Brabant. En dat past binnen de landelijke trend, want in heel Nederland blijken Emma en Noah gemiddeld het meest populair afgelopen jaar, zo meldt de Sociale Verzekeringsbank.

Emma stond alleen in Groningen en Brabant bovenaan. In andere provincies scoorden ook de meisjesnamen Olivia en Nora hoog. Noah was naast Brabant ook de meest gekozen naam in Drenthe, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg. In 2023 waren Saar en Noud de populairste babynamen in Brabant. Dit waren de populairste babynamen in Brabant in 2024:

Meisjesnamen: Emma (102) Saar (95) Tess (95) Nora (90) Olivia (89) Zoë (88) Julia (87) Noor (82) Mila (78) Yara (76) Jongensnamen: Noah (152) Luca (115) Mees (112) Sem (108) Guus (104) Noud (102) Finn (100) Lucas (100) Liam (98) Milan (98) Nationale cijfers

Vorig jaar kregen in heel Nederland 657 meisjes de naam Emma, waarmee de naam weer naar de eerste plek steeg. 922 jongens werden in 2024 Noah genoemd. Charlie was vorig jaar de meest genderneutrale naam. Dat wil zeggen dat de naam ongeveer even vaak voor een jongetje als voor een meisje werd gekozen. In 2024 werden 156 meisjes en 156 jongens Charlie genoemd. Ook Robin en Sammy werden ongeveer even vaak aan meisjes als aan jongens gegeven.

