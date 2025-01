Peter Gillis wéér voor de rechter, maar ex Nicol kan confrontatie niet aan

Peter Gillis (62) begon het nieuwe jaar met wéér een gang naar de rechtbank. Maar waar híj monter voor de rechter stond, ontbrak zijn ex Nicol Kremers (34) dit keer. Zij kon een nieuwe confrontatie met haar ex niet aan en bleef weg. Volgens haar advocaten is zo’n zaak voor haar een te zware belasting.

Rode draad deze maandag in Den Bosch was opnieuw de vermeende mishandeling van Nicol door Peter, ook al ging deze zaak daar niet letterlijk over. Nicol wil Peter Gillis als getuige onder ede horen in de bodemprocedure die al een tijdje loopt.

Nicol wil van de overeenkomst af die zij begin 2023 tekende toen de twee gingen scheiden. In die overeenkomst spraken beiden af niets kwalijks over elkaar te zeggen nadat ze uit elkaar gingen. En natuurlijk staan er hoge boetes op als iemand die afspraken niet nakomt.

En dat is natuurlijk lastig als je een boek wil schrijven over je ex. In november 2023 spande Peter al een kort geding aan waarin hij inzage in dat boek eiste. Dat werd afgewezen maar wel bleek toen dat Gillis inmiddels zo'n 1,7 miljoen euro wil zien omdat Nicol allerlei afspraken niet na is gekomen. Nicol zei toen het boek in 2024 uit te brengen, maar dat boek is er nog steeds niet.

Onder druk

En dat zal alles met de bodemprocedure te maken hebben en de huizenhoge claim. Nicol wil Peter Gillis nu onder ede horen over de omstandigheden waarin zij die overeenkomst tekende. Volgens haar had ze zwaar te lijden onder de mishandelingen en tekende ze die overeenkomst onder druk. Ze was bang en wilde zo snel mogelijk weg bij Gillis.

Nicol woonde in huis van Gillis en was toen helemaal van hem afhankelijk. De man die de overeenkomst opstelde was de juridisch adviseur van Peter. “Een vazal van Gillis”, aldus de advocaat van Nicol. “En die betaalde hem ook. En dan is het wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.”

Mishandelingen

Nicol Kremers wil ook een vriendin horen over hoe zwaar ze het in die periode had en een psychiater moet de rechtbank gaan uitleggen wat mishandelingen door een partner voor effect op iemand kunnen hebben. Ze zegt zwaar onder druk gezet te zijn.

De advocaat van Peter Gillis veegde de vloer aan met die verzoeken. Gillis heeft al uitgebreid verklaard en dus valt er niets nieuws te verwachten. En dat geldt ook voor de vriendin van Nicol. Het algemene verhaal van de psychiater voegt helemaal niks toe, zo meent het kamp Gillis.

En zo werd er een uurtje heen en weer gediscussieerd. Ook de rechter plaatste nog wel wat kanttekeningen bij het horen van de psychiater.

Aandachttrekkerij

Peter Gillis zelf zei niet veel. Het was vooral zijn advocaat die het woord voerde. Maar duidelijk werd dat hij het verzoek van Nicol om hem en twee anderen onder ede te horen vooral als aandachttrekkerij ziet om hem in een kwaad daglicht te zetten.

In dit tussenstapje in de bodemprocedure waarin Nicol probeert van de overeenkomst met Peter Gillis af te komen doet de rechter op 17 februari uitspraak. Dan is duidelijk of Gillis onder ede mag worden gehoord zijn ex.

Wanneer de bodemprocedure zelf verder gaat is onduidelijk, maar zulke zaken kunnen lang duren. Ook zal de mishandelingszaak een keer voor de rechter moeten komen.

Wel aanwezig

Ondertussen bleek Nicol buiten de rechtbank de zaak af te wachten. Na afloop stond ze de verzamelde showrubrieken voor de camera te woord. Ze zei helemaal nog niet met het boek bezig te zijn. Ze wil vooruit met de mishandelingszaak, want ‘dat duurt al veel te lang’.

Ze zag er ongelukkig en gestrest uit. Misschien omdat de ex, die ze absoluut niet wilde ontmoeten, maar een klein stukje verderop stond.