Honderd kerstbomen gedumpt, sommige met versiering en al: 'Asociaal is het'

Boswachter Wim De Jong ziet door de kerstbomen het bos niet meer. Na de jaarwisseling deed hij zijn gebruikelijke ronde door het natuurgebied tussen Goirle en Riel en kwam hij wel honderd gedumpte kerstbomen tegen. Sommige liggen met versiering en al langs het bospad aan het Nieuwkerksbaantje. “Asociaal om een ander zo met de troep op te zadelen.”

De bomen liggen er al een tijdje. Een voorbijganger, die als jager vaak in het natuurgebied te vinden is, vertelt dat hij de bomen twee dagen na kerst al zag liggen. “Een avondlozing”, vermoedt hij. “Als je kijkt naar de hoeveelheid bomen, moet het wel een ondernemer zijn geweest. Het is minder erg dan een drugsdumping, maar hou je rotzooi gewoon lekker thuis.”

Dumpingen in het bos zijn niets nieuw, helemaal niet op het pad aan het Nieuwkerksbaantje. Maar een dumping van dit formaat is zeldzaam. Boswachter Wim ziet steeds vaker troep in ‘zijn' bos en spreekt over een heuse trend: "We lijken het steeds normaler te vinden om zomaar troep bij een ander neer te gooien. Een stukje verderop, voorbij de bomen liggen ook weer een aantal volle vuilniszakken."

Het liefst spendeert een boswachter zijn tijd aan mooiere projecten. Volgens een woordvoerder van Brabants Landschap is zo’n dumping niet alleen zonde van de tijd, maar ook van het geld van de belastingbetaler: "Uiteindelijk betalen we namelijk met zijn allen voor de afvoerkosten. Terwijl de dader zonder kosten zit."

Volgens Brabants Landschap is het hier om de haverklap raak omdat de plek zich ervoor leent. "Wekelijks treffen we hier troep aan, bijvoorbeeld bankstellen of potten met verf", vertelt de woordvoerder. "Het ligt vrij afgelegen en je bent zo weer op de doorgaande weg." De pakkans is daarom erg klein.

In eerste instantie zou je denken dat een boom in het bos achterlaten weinig kwaad kan, maar volgens Brabants Landschap duurt het zo’n tien jaar voordat een dennenboom is afgebroken. In ieder bos liggen omgevallen bomen, maar dat is loofhout, 'waar bijvoorbeeld insecten nog in kunnen leven'. Bij een dennenboom is dat niet het geval. "Daarbij is het niet de vraag of het schadelijk is, je hoort überhaupt niet ongevraagd afval te dumpen", vertelt de woordvoerder.

Ook is het lastig om een bospad als dit continu in de gaten te houden. Een boswachter mag niet zomaar een camera in de openbare ruimte plaatsen, dat is een taak van de politie. Pas wanneer een zaak genoeg prioriteit krijgt, worden dat soort maatregelen getroffen. “En dat is bijvoorbeeld bij drugsafval eerder het geval dan iemand die zijn rommel makkelijk kwijt denkt te kunnen", vertelt de woordvoerder.