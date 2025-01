Man (54) slaat kind (9) na ruzie op schaatsbaan en wordt aangehouden

Een man van 54 is aangehouden, omdat hij zondagmiddag een kind van negen in Veghel zou hebben mishandeld. Het kind had op de schaatsbaan aan de Markt ruzie gekregen met andere kinderen. De verdachte -een ouder van een van die kinderen- pikte dat niet en ging verhaal halen bij de jongen.

Volgens een wijkagent kon juist het gedrag van deze volwassene niet door de beugel. Daarom is de man gearresteerd, zo bevestigt de politie maandag. De vader van het slachtoffer vertelt tegen Stadskrant Veghel dat zijn zoon meerdere keren op zijn gezicht is geslagen, in zijn buik is getrapt en op de grond is gegooid. Hij zou er een lichte hersenschudding aan hebben overgehouden. Waarover de ruzie ging, is niet duidelijk.