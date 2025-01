Stel nu je vragen over de Snapchat-moord voor deze Q&A

Wie heeft de 58-jarige Gradus Haisch om het leven gebracht? Die vraag staat centraal in de rechtszaak rond de Snapchatmoord. De verdachten: zijn eigen dochter en haar vriend Jeroen L. Hij stond in december al voor de rechter en krijgt later deze maand het vonnis van de rechter te horen. De officier van justitie eiste 22 jaar gevangenisstraf.

Lange tijd zweeg Jeroen over wat er die vrijdagavond 24 maart gebeurde met Gradus. Tót de rechtszaak vorige maand. Daar ontkende hij ook maar iets met de moord te maken te hebben. Ja, hij had inderdaad afgesproken met Gradus. Maar dat was enkel om hem te vertellen dat hij een relatie had met zijn dochter. Iets waar de man tegen zou zijn geweest. Maar op het moment dat Jeroen aankwam bij de verlaten boerderij in het buitengebied van Wouwse Plantage, lag Gradus daar al op de grond. En dus is er volgens Jeroen L. maar één mogelijke dader: de dochter.

Volgens justitie smeedden de dochter en haar vriend samen een complot. De politie ontdekte dat de twee elkaar in de maand voor de moord een groot aantal berichten hadden gestuurd over (schoon)vader Gradus, onder meer via Snapchat.

De afgelopen weken volgde Omroep Brabant de zaak al op de voet in podcast De Snapchatmoord. Dat blijven we ook de komende maanden doen, als de dochter van Gradus voor de rechter staat. Maar in de tussentijd willen we jou de kans geven om jouw vraag over de zaak te stellen.

