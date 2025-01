Rosa bakt erop los om Spaanse pakjesavond te vieren met Driekoningen

Wat 5 december voor Nederland betekent, is 6 januari voor de Spanjaarden: pakjesavond. En zoals Sinterklaas bij Nederlandse kinderen de hartjes sneller doet slaan, zo voeren de drie koningen Caspar, Melchior en Balthasar de bloeddruk op bij Spaanse kinderen. Voor de allerkleinsten in Spanje regent het iedere Driekoningen volop lekkers en cadeaus. En jawel, ook op het Iberische schiereiland zetten ze hun schoen. Om deze traditie ook in Nederland smaakvol te vieren, bakt de Spaanse eigenaar van delicatessezaak Rosedrips in Eindhoven er deze maandag op los.

Rosa Kouwenberg-Iglesias bereidt, samen met dochter Rosalba, tijdens Driekoningen de ene na de andere Roscón de Reyes. Ze staan samen al vanaf maandagochtend half acht in de keuken. De basis van dit traditionele Spaanse ovengerecht wordt gevormd door zoet brood. Aangevuld met sinasappel, citroen, suiker, amandelen en slagroom. Het verschijnt steevast op tafel op zes januari. En dankzij de vele Spaanse expats die onder meer bij ASML werken, druppelt de Iberische traditie ook in Brabant een beetje door.

Een Roscon de Reyes, klaar om van slagroom te worden voorzien.

En pas op, want de Roscón de Reyes is niet zomaar een gebak. Ergens binnenin zit een boontje en een poppetje van een koning. Wie het stuk met het boontje op zijn bordje krijgt, moet de hele traktatie betalen. Degene die de koning in zijn stukje Roscón vindt, mag een kroontje op en kan vorstelijk door de dag.

Poppetjes van een koning worden verstopt in het deeg (foto: Omroep Brabant).

Er zijn tientallen bestellingen binnengekomen bij de delicatessewinkel. De klanten komen het gebak aan het einde van de middag met een brede glimlach ophalen. Met een reden, want Rosa is vermaard om haar patisserie. Ze heeft zelfs een koninklijke onderscheiding van het Spaanse koningshuis ontvangen. Een eerbetoon voor haar inzet om de Spaanse cultuur en gastronomie in Nederland aan de man te brengen.

Rosa Kouwenberg-Iglesias bereidt, samen met dochter Rosalba, tijdens Driekoningen de ene na de andere Roscon de Reyes (foto: Omroep Brabant).

'Doña Rosa' zoals op haar werkkleding staat, is trots op haar lekkers. "Het is niet alleen voorbehouden aan Spanje. Ook in Frankrijk, Portugal en vooral Mexico is het gebak geliefd." Haar delicatessenzaak in Eindhoven draait al ruim 20 jaar, maar het bakken van de Roscón de Reyes gebeurt pas sinds een jaar of vier. "Het was een idee van mijn dochter. Toen we begonnen, hadden we er een stuk of tien gemaakt. Nou zitten we op een stuk of dertig. Het wordt wel populairder. We bakken alleen maar voor de Spaanse gemeenschap in Eindhoven."

Voordat de gebaksdoos dichtgaat nog even wat slagroom op de Roscon (foto: Omroep Brabant).

Hoewel. Een van de klanten in de winkel komt gewoon uit Eindhoven, maar viert wel Driekoningen. "Ik heb een Spaanse vriendin", luidt de simpele verklaring. "Ik heb de traditie van haar overgenomen, vandaar dat ik vandaag Roscón kom halen. Het is mijn zevende keer dat we Driekoningen op deze manier vieren. Of we er in Nederland ook een traditie van moeten maken? Tja, we hebben al sinterklaas. Dat is ook leuk. Ieder zijn eigen feest. Of dubbel feest, haha."