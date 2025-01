Hondje Binky nog altijd vermist, baasje Mandy wordt lastiggevallen

Het 9-jarige hondje Binky van Mandy Vos uit Den Bosch is na een week lang zoeken nog altijd vermist. Het hondje verdween op oudejaarsavond, vermoedelijk na het horen van een vuurwerkknal. Mandy en haar zoontje hebben het erg zwaar met de vermissing van hun hondje en daar komen nu de nare telefoontjes bij die ze na een flyeractie krijgen.

Binky was het hondje van haar man, die in december 2023 overleed. Het hondje betekent dan ook veel voor Mandy en haar 3-jarige zoontje. "Mijn zoontje is nog steeds heel erg verdrietig", vertelt ze.

"Ik word constant lastiggevallen met onzintelefoontjes", vertelt Mandy. "Dan zeggen ze: we hebben je hond, maar we hebben hem naar de Chinees gebracht."

Toch blijft Mandy opnemen. "Als mensen anoniem bellen, wil ik eigenlijk al niet opnemen. Maar je weet het nooit, denk ik dan."

Samen met Team Hondenopsporing Nederland blijft Mandy doorzoeken. "We blijven de gebieden uitkammen waar de speurhonden geur opvingen, we hebben kooien met camera's geplaatst en we hebben een voerplek gemaakt. Zo hopen we dat Binky snel terugkomt."

