Schade door storm Floriane: vooral veel omgewaaide bomen

De schade door storm Floriane valt mee, zeggen de verschillende veiligheidsregio's in Brabant maandagavond. "Het is vooral beperkt gebleven tot omgewaaide bomen die voor overlast hebben gezorgd", zegt een woordvoerder van de regio Midden- en West-Brabant.

"We hebben wel wat meldingen gehad, maar er is gelukkig niets ernstigs gebeurd", weet de woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. "De meldingen die we kregen waren voornamelijk omgewaaide bomen, takken die waren afgebroken en zaken die van gevels zijn afgewaaid. Het meest ernstige was een dak dat in Oss van een huis is geblazen."

"Het viel in onze regio erg mee", zegt ook de woordvoerder van Brabant-Zuidoost. "We hebben meldingen binnengekregen die typisch zijn voor een storm met deze windsnelheden, dus veel bomen en omgewaaide zonneluifels. Als het ernstig is, dan zetten we de ‘lokale afhandeling’ in om meldkamers te ontlasten. Dan wordt rechtstreeks via lokale onderdelen hulp geboden. Dat hebben we niet gedaan, want dat was niet nodig."

Overlast van omgewaaide bomen was er onder andere in Geldrop waar een boom op drie geparkeerde auto's viel. Tussen Eindhoven en Helmond reden minder treinen door een op het spoor gevallen boom. In Moergestel viel een boom op een rijdende auto. De bestuurder kwam met de schrik vrij. In Breda waaide een boom om en viel recht op een schutting. In Vught waaide een monumentale boom in het Lievevrouwepark om.

In het nieuwe stadion van Helmond Sport, het GS Staalwerken Stadion, lieten enkele dakplaten los door de harde wind. Medewerkers in het pand werden uit voorzorg naar huis gestuurd. Het stadion is pas enkele maanden geleden opgeleverd.