Sligro stopt met tabaksverkoop: 'Goed voor het imago'

De Veghelse groothandel Sligro heeft vorig jaar vooral extra omzet gedraaid dankzij de verkoop van sigaretten in Nederland. Dat blijkt uit de omzetcijfers van het bedrijf. Toch is de groothandel vanaf 2025 definitief gestopt met de verkoop van tabak. Volgens retaildeskundige Peter ter Hark zal dat niet veel uitmaken voor de toekomst van het bedrijf.

Sligro was eerder al gestopt met de verkoop van sigaretten en andere rookwaren aan veel winkeliers. De verkoop aan tankstations ging afgelopen jaar echter nog wel door. En juist bij tankstations werd afgelopen jaar meer tabak verkocht, omdat de verkoop daarvan in supermarkten en de horeca verboden is.

Hierdoor steeg de totale omzet (2.890 miljoen euro) van de Veghelse groothandel in 2024 met 1,1 procent ten opzichte van 2023. In Nederland steeg de omzet met 2,6 procent, in België nam die af met 7,8 procent. De omzetstijging van Sligro in Nederland is bijna volledig te danken aan de tabaksverkoop. Als dat niet wordt meegerekend, zou de omzet in Nederland in 2024 met 0,4 procent zijn gestegen.

Gestopt terwijl het nog niet hoeft

Sinds 1 januari is Sligro ook gestopt met de verkoop van tabak aan tankstations. Volgens Nederlandse wetgeving mag tabak daar nog tot 2030 worden verkocht, maar de Veghelse groothandel heeft er zelf voor gekozen om eerder te stoppen.

Dat komt onder meer door het ontmoedigingsbeleid vanuit de overheid om de verkoop van tabak terug te dringen. Daarnaast is het Sligro te doen om de gezondheid van mensen en de duurzaamheidsdoelen waaraan het bedrijf wil voldoen, zo legde de woordvoerder eerder uit aan Omroep Brabant.

De vraag is wat dit besluit komend jaar gaat doen voor de omzet van het bedrijf, aangezien het de stijging van de omzet had te danken aan de tabaksverkoop. Volgens supermarktdeskundige Peter ter Hark zal het echter niet veel uitmaken voor de groothandel. "De marge op tabak is al niet veel, dus het kost je een hoop werk zonder dat je er veel aan verdient", legt hij uit.

'Effect voor Sligro zal niet groot zijn'

De opbrengst bij de verkoop van tabak zit 'm volgens Ter Hark vooral in de combinatie met andere aankopen. "Mensen die ergens tabak halen, combineren zo'n aankoop vaak met andere spullen." Al zijn het volgens de deskundige vooral de kleinere supermarkten die daar iets van merken.

Voor Sligro gaat dat principe niet helemaal op, omdat het alleen nog verkocht aan tankstations. "Het kan wel zo zijn dat een tankstation nu ook minder snel andere producten inkoopt bij Sligro. Denk aan internetshoppen: je doet al je aankopen toch sneller op een en dezelfde plek. Maar ik verwacht ook dan dat het niet zo veel zal doen met de omzet van de Sligro."

Het feit dat Sligro zelf besluit geen tabak meer te verkopen, zal de keten volgens Ter Hark ook wat positiefs opleveren. "Veel supermarkten zijn eerder dan nodig gestopt met tabaksverkoop. Dat heeft alles te maken met het imago van een bedrijf. Ook voor het imago van Sligro zal dit goed zijn."