Noa Lang tijdens vakantie samen met veroordeelde Quincy Promes

Een opvallende vakantiefoto op de Instagram-pagina van PSV-aanvaller Noa Lang. Hij lijkt samen op te trekken met voetballer Quincy Promes. Promes werd onder meer veroordeeld voor drugshandel. Hij zit sinds vorig jaar vast in de Verenigde Arabische Emiraten, in afwachting van een mogelijke uitlevering aan Nederland.

Op de foto is Promes aan tafel te zien met Noa Lang en oud-PSV-voetballer Steven Bergwijn. Het is onduidelijk wanneer de foto precies is genomen.

Inmiddels is PSV weer begonnen met de voorbereidingen op de twee seizoenshelft. Aanstaande zaterdag speelt de ploeg tegen AZ Alkmaar.

Veroordeeld

Promes werd in februari vorig jaar door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor betrokkenheid bij de smokkel van in totaal ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen.

Voor de mishandeling van zijn neef kreeg hij in juni 2023 een celstraf van achttien maanden opgelegd. In hoger beroep worden beide zaken samengevoegd.

Aangehouden in Dubai

Vorig jaar werd Promes op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie aangehouden in Dubai, toen hij daar met Spartak Moskou op trainingskamp was. Het OM wil dat de voetballer wordt uitgeleverd voor de dubbele veroordeling. Zijn contract met de Russische club werd in juni 2024 ontbonden, omdat hij na het trainingskamp niet mee terug kon vliegen naar Rusland.

Een paar maanden later tekende Promes een contract voor een seizoen bij United FC Dubai, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten.

Hoger beroep

Promes is tegen de twee veroordelingen in hoger beroep gegaan. Hij wil zijn hoger beroep niet bijwonen als hij het risico loopt bij aankomst in Nederland in de cel te belanden, zei zijn advocaat onlangs.

Omdat het proces tegen zijn uitlevering nog loopt, mag hij onder voorwaarden zijn proces in vrijheid afwachten.