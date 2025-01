Rechters willen meer ruimte bij zaken over parkeerboetes

De rechtbank Oost-Brabant wil meer vrijheid om bij opgelegde parkeerboetes zogeheten maatwerk te leveren. Nu kan de rechter alleen beoordelen of een boete terecht of onterecht is uitgeschreven, maar niet het boetebedrag bijvoorbeeld verlagen om zo rekening te houden met (verzachtende) omstandigheden waaronder die is uitgereikt. En dat is in strijd met een eerder door de Tweede Kamer aangenomen motie, zegt de rechtbank Oost-Brabant. Reden voor de rechtbank in Den Bosch de regering te vragen de wetgeving tegen het licht te houden.

De aanleiding is een zaak uit 2022 waarin een man in Den Bosch een parkeerboete kreeg. De man bezocht zijn vader, maar bij het aanmelden via de parkeerapp maakte zijn vader een fout. Dat hadden ze niet op tijd door. Hij kreeg daarom een parkeerboete van zeventig euro.

De man maakte bezwaar, omdat ze dachten dat ze wel hadden betaald. Toen de gemeente dat bezwaar afwees, stapte de man naar de rechter. Die oordeelde dat de heffingsambtenaar de boete inderdaad op mocht leggen.

Vragen over rechtsregel

De rechtbank vond deze zaak aanleiding om zogenoemde prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Dat houdt in dat de rechtbank uitleg wil over een rechtsregel. De rechtbank in Den Bosch wilde namelijk weten of het de bevoegdheid had om maatwerk te leveren. In het geval van de man uit Den Bosch wilde de rechter bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om het bedrag van de boete te verlagen.

Uit het antwoord van de Hoge Raad blijkt dat de rechtbank niet de mogelijkheid had om dit te doen. Door de huidige wetgeving is het niet mogelijk om maatwerk te leveren wanneer het gaat om parkeerboetes.

Motie in Tweede Kamer

Volgens de rechters is dit in strijd met een motie die eerder werd aangenomen in de Tweede Kamer vanwege de toeslagenaffaire. In die motie stond dat de wetgever wetten altijd zo moet formuleren dat een uitvoeringsorgaan ruimte heeft om maatwerk te leveren en de rechter voldoende rechtsbescherming kan bieden aan de burgers.

"Met de wetgeving over parkeerbelasting kan worden afgevraagd of die rechtsbescherming kan worden geboden", zo geeft de rechtbank Oost-Brabant aan.

De huidige wetgeving kan er volgens de rechtbank bovendien voor zorgen dat het vertrouwen van mensen in de maatschappij en de rechtspraak afneemt. "Als de rechtbank in een concreet geval namelijk geen maatwerk toepast - waar dat op zich op zijn plaats is - kan dat worden gezien als een te starre houding van de rechter die daarmee te ver afstaat van de maatschappij." De rechtbank roept de regering daarom op om nog eens goed naar de huidige wetgeving te kijken.

Losstaat van werkelijkheid

Daarnaast vraagt rechtbank zich af of de juridische constructie van parkeerboetes niet te veel losstaat van de werkelijkheid. Een parkeerboete is officieel geen boete, maar een 'naheffingsaanslag parkeerbelasting'. Toch ervaart de maatschappij het nog altijd als een boete.