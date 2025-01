Gekkenhuis op Marga's Tupperware-party : 'Ik ga door zolang het kan'

Gekkenhuis op een Tupperware-party: het lijkt iets van vroeger. Het wereldberoemde merk stopte bijna vier jaar geleden met de verkoop in Nederland en ook de verkoop in Europa stopt, zo werd onlangs bekend. De beroemde verkoopfeestjes leken voorgoed voorbij. Toch verkoopt Marga IJpelaar (60) uit Dongen de iconische bakjes, bekers en dozen deze week nog steeds. Haar woonkamer staat propvol: "Ik heb het nog nooit zo druk gehad."

Op het 'feestje' deze dinsdag ook tien laaiend enthousiaste fans: ze passen maar nèt in de huiskamer van Marga. Ze worden getrakteerd op een ware zee van de karakteristieke huishoudspullen: hoorbaar onder de indruk van de enorme hoeveelheid zijn de bezoekers. De deurbel draait overuren, net als Marga zelf. Zeker 65 klanten kreeg ze sinds dit weekend al over de vloer. "Niet normaal. Gekkenhuis!", geeft ze toe.

"Tupperware-trut, zo noemde iemand me."

Al 31-jaar verkoopt Marga het iconische Tupperware. Ze hield soms wel drie party's per week. En na drie decennia heeft ze nog zoveel spullen over dat ze heel haar woonkamer ermee kan vullen. Ook haalde ze spullen uit het buitenland. "Tupperware-trut, zo noemde iemand me in haar telefoon. Het zal vast wel goed bedoeld zijn", lacht ze.

Slechts een deel van de enorme hoeveelheid (foto: Marga IJpelaar).

"Ik stond om tien uur al aan de deur. Ik was de eerste, maar ik ben er nog!", vertelt de 64-jarige Ria Merkx uit Drunen. "Het is gewoon zo leuk! Ik heb vroeger zelf ook party's gegeven." Ze gelooft niet dat het de laatste keer is. "Je hebt altijd wel mensen die het blijven verkopen, maar als ze niks meer bijmaken raakt het ooit op", geeft ze toe.

Party? Tupperware werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht. De kunststofbakjes waarin je luchtdicht voedsel kunt bewaren, werden in huiskamers gedemonstreerd en verkocht. Dat was een zogenaamde Tupperware-party. Vrouwen konden wat bijverdienen met de verkoop aan vrienden, familie, buren of kennissen. Ook kregen ze gratis producten bij goede verkoopcijfers. Het wereldberoemde Amerikaanse merk stopte in maart 2021 plots met de verkoop in Nederland. De party's leken dus verleden tijd. De fabriek van Tupperware in het Belgische Aalst zal op 8 januari moeten sluiten. In het buitenland is het nog wel te koop via Tupperware.

"Ah, ik vind het zo leuk! Geweldig!", glundert de 66-jarige Gerda Brouwers uit Drimmelen. Ze vond vervanging voor een badkamersetje uit de jaren 90. "Heel jammer dat het misschien de laatste keer is."

"Iedereen wil nog even snel inslaan."

De 37-jarige Anita Koppe is een jong Tupperware-bloempje, vergeleken met de gemiddelde leeftijd van de andere bezoekers. "Ik heb de passie van mijn moeder overgenomen. Het is echt volle bak hier! Iedereen wil nog even snel inslaan." Of haar baby Guus de volgende generatie tupperwarefan is? "Nee, wan het stopt hè?, verzucht ze. Toch gaat ze zich niet suf kopen: "Dan mag ik niet meer thuiskomen." Tot komende zaterdag stelt Marga haar huis aan de Weberstraat nog open voor kopers of mensen die het gewoon leuk vinden om te koekeloeren. Hoe het daarna verder moet? "Zolang ik kan, ga ik door."

Heel, heel veel spullen (foto: Omroep Brabant).