Kerstbomen verdwijnen in de magen van deze dieren: 'Verlaat kerstdiner'

De alpaca's van Angelique Wouters uit Oosterhout hebben een flinke voedselvoorraad voor de komende wintermaanden. Tuincentra in de buurt hebben overgebleven kerstbomen naar haar boerderij gebracht. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook erg gezond voor de dieren. "Wij moeten er niet aan denken, maar zij houden ervan."

In de wei van de Alpaca Country in Oosterhout staan de alpaca's fanatiek te grazen tussen de groene naaldbomen. "We hebben rond de vier- tot vijfhonderd oude kerstbomen gekregen van tuincentra die ze niet meer verkocht kregen", vertelt Angelique.

"De bomen worden niet weggegooid."

"Zo worden de bomen niet weggegooid. Lekker circulair." Toch neemt ze geen bomen aan die bij mensen in de woonkamer hebben gestaan vanwege de dennengeur of nepsneeuw die mensen daar soms opspuiten. Dat risico wil Angelique vanwege de toegevoegde giftige stoffen niet nemen Haar dieren smikkelen nu van de 'schone' kerstbomen. "Het is een soort verlaat kerstdiner en dat duurt nog even voort. Ik begin met de bomen zonder stam en laat de bomen in potten even staan. Zo kan ik de komende maanden nog wel vooruit."

Deze alpaca smult lekker van een oude kerstboom (foto: Imke van de Laar).

Dat komt de eigenaar van de boerderij goed uit, want de naaldbomen zijn erg gezond voor alpaca's. "In de bomen zit een stofje dat voor de alpaca's een soort natuurlijk ontwormingsmiddel is. Het is dus fijn dat ze het zo binnenkrijgen", vertelt Angelique.

"Een keer iets anders dan brokken."

"Daarnaast is het een keer iets anders dan hooi, gras of brokken. Alpaca's mogen geen fruit, omdat de sappen te zuur voor hun magen zijn. Dus dit is een mooi alternatief." De pluizige beestjes eten de naaldbomen niet alleen op, maar ze bezorgen hen ook veel lol. "Ze vinden het leuk om door de bomen te lopen. De dennennaalden kriebelen lekker aan hun vacht. Wij moeten er niet aan denken, maar zij houden ervan", lacht Angelique.