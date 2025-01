Zoveel duurder zijn deze boodschappen de afgelopen 3 jaar geworden

Boodschappen doen blijft maar duurder worden. De inflatie is nog steeds hoog en supermarkten verhogen de prijzen van veel producten. En producten die voor een lagere prijs in het schap liggen, zijn vaak ook nog minder groot dan voorheen. We vergeleken de kassabonnetjes van een paar jaar geleden met nu en we schrokken ons rot!

Dat de M&M's duurder zijn geworden, zou je op het eerste gezicht niet denken. In 2022 was je 3,19 euro kwijt voor een zakje, nu leg je er 2,99 voor neer. Maar dat is niet het hele verhaal, want waar je eerst 275 gram kreeg, zit er nu nog maar 200 gram in. Omgerekend is dat een prijsstijging van 2,32 naar 2,99.

De komkommer is het enige product dat niet duurder is geworden. Sinds 2022 is de prijs gelijk gebleven op 95 cent. Vergeleken met 2021 betaal je wel bijna het dubbele voor een komkommer.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Alles lijkt duurder te worden, deze tips helpen je geld te besparen