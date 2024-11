Alles lijkt duurder te worden, deze tips helpen je geld te besparen

De zorgpremies stijgen, de waterschapsbelastingen gaan omhoog en dan komt er ook nog die dure decembermaand aan: het leven lijkt soms alleen maar duurder te worden. Maar is dat wel zo? En wat kun je doen om de komende tijd iets draaglijker te maken voor je portemonnee? We zochten het voor je uit.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is niet zo dat ‘alles alleen maar duurder wordt’, zoals je mensen vaak hoort zeggen. Dat zegt hoogleraar huishoudfinanciën aan de Tilburg University Kim Peijnenburg. Die veelgehoorde uitspraak is volgens haar veel te kort door de bocht. “Als je dat zegt, zeg je dat er overal inflatie is. En ja, er is nu inflatie, maar die inflatie is niet zo hoog als een jaar of twee geleden”, zegt Peijnenburg. “Tuurlijk, dingen worden duurder, maar we zijn door de ergste inflatie heen. Niet ‘alles wordt duurder’ dus.”

Wat is inflatie? Inflatie ontstaat als de gemiddelde prijzen van goederen en diensten stijgen. Daardoor kun je minder kopen voor dezelfde hoeveelheid geld.

"In plaats van naar het restaurant kan je ook thuis eten.”

Maar zorgpremies en de waterschapsbelasting stijgen wel. En dan komt er ook nog die dure decembermaand aan, leggen we de hoogleraar voor. “Klopt. December komt met extra uitgaven, maar je hoeft het natuurlijk niet duur te maken”, zegt Peijnenburg meteen. “Je moet eigenlijk gewoon continu overwegen of een bepaalde uitgave wel nodig is. Zeker als het een dure uitgave is. Kinderen vinden de doos van het speelgoed soms leuker dan wat erin zit. En in plaats van naar een restaurant gaan, kan je ook thuis eten.” LEES OOK: "Mensen laten honderden euro's per jaar liggen door niet over te stappen." Er zijn natuurlijk ook mensen die dat al niet kunnen betalen of die nu al bang zijn dat ze in december in de financiële problemen komen. “Zulke gevallen zijn geen extremen. Veel mensen hebben dergelijke problemen", stelt Peijnenburg. En dan kom je volgens haar opnieuw bij de kern: overzicht van je uitgaven. "Onderzoek laat zien dat een gebrek aan dat overzicht ervoor kan zorgen dat mensen in geldnood raken.” Peijnenburg adviseert daarom om uitgaven ergens te noteren. “Maak een document waarin je alle uitgaven bijhoudt, of download een app die al je uitgaven samenvoegt. Daar zijn er veel van. Dan houd je overzicht en weet je wat je uitgeeft.”

"Mensen laten honderden euro's per jaar liggen door niet over te stappen."