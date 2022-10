Besparen op je uitgaven? Gierige Gerda helpt je en maakt er haar werk van

Boodschappen, energie, kleding, verzekeringen en bouwmaterialen, alles is duurder geworden. Niet een beetje, maar heel veel. Om rond te komen moeten veel mensen besparen, ook al hebben ze goed inkomen. Minke van Kuijen (36) uit Helmond is bespaarexpert. Elke dag speurt ze stad en land af voor de beste deals en deelt die met haar tienduizenden volgers op sociale media.

Ruim vijf jaar geleden begon Minke met Gierige Gerda. Eerst deed ze dat naast haar normale baan, maar die zei ze ongeveer een jaar geleden op. Inmiddels is haar 'werk' online bespaartips delen op de blog en sociale media accounts van Gierige Gerda.

"Besparen werd noodzakelijk toen mijn ex en ik uit elkaar gingen."

De Helmondse bespaarexpert leerde het koopjesjagen en besparen van haar moeder. "Alleen toen ik samen ging wonen lette ik nauwelijks op onze uitgaven." Dat veranderde toen Minke en haar toenmalige vriend uit elkaar gingen en ze er financieel alleen voor stond. "Toen was besparen ineens noodzakelijk." Minke vond de 'extreme couponers' uit Amerika inspirerend en merkte dat er in Nederland eigenlijk nog niemand was die dit deed. "Door het combineren van allerlei kortingsbonnen en aanbiedingen krijg je in de VS heel veel gratis. Dat is daar echt een ding", legt ze uit. Er werd zelfs een tv-serie over gemaakt door TLC. "Maar gratis winkelen, is in Nederland bijna onmogelijk."

"Mijn vrienden noemden mij vroeger plagend Gierige Gerda."

Besparen kan hier prima en die tips deelde Minke ook met haar vrienden. "Zij noemden mij plagend Gierige Gerda omdat ik altijd de beste aanbiedingen en bespaartips aan ze gaf", vertelt ze lachend. "Die naam ben ik online gaan gebruiken en na een paar posts, wilden mensen meer tips." Bespaartips delen en aanbiedingen bespreken als Gierige Gerda is nu Minke haar werk "Dat doe ik door samenwerkingen met bedrijven die bij Gierige Gerda passen en ook via advertenties via mijn blog."

"Het succes voelt een beetje dubbel."

Bedrijven willen met Minke samenwerken omdat haar blog en sociale media accounts inmiddels hartstikke succesvol zijn. In drie maanden verdrievoudigen het aantal bezoekers en volgers. "Al voelt dat succes een beetje dubbel. Mensen met een goed inkomen moeten nu besparen omdat ze anders niet rondkomen." Tegelijkertijd geeft het haar ook weer voldoening dat ze die mensen een beetje kan helpen. Niet iedereen is even positief over Gierige Gerda vertelt de bespaarexpert. "Soms krijg je echt nare opmerkingen die mij door mijn pestverleden echt raken. Ook al moet ik het mij niet aantrekken en is dat de mindere kant van sociale media." Soms laat ze daarom haar sociale media even een dagje met rust om de batterij op te laden.

Minke maar voor Gierige Gerda heel wat uurtjes achter haar laptop (foto: Collin Beijk).

Gelukkig krijgt Minke veel meer positieve reacties. "Als je leest dat mensen nu wel rondkomen of heel veel hebben kunnen besparen, dat is echt heel fijn en geeft energie." Die heeft ze ook nodig, want voor Gierige Gerda schrijft en filmt ze overdag en 's avonds neemt ze alle reacties op haar posts door. Klagen doet ze zeker niet. "Het was stiekem een droom om hiervan mijn werk te maken, maar ik had niet verwacht dat die zou uitkomen."

"Kijk goed naar de prijs per kilo of liter."