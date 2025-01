Massale politie-inval in pand, spullen in beslag genomen

De politie heeft dinsdagmiddag een inval gedaan in een pand aan de Handelsweg in Etten-Leur. Het zou mogelijk gaan om gestolen goederen. De landelijke politie is met een man of vijftien aanwezig en heeft allerlei spullen uit de opslagplek gehaald.

Op foto's is te zien dat er onder andere een buitenboordmotor van een boot wordt ingeladen. Ook neemt de politie enkele pallets met accu's mee.

De politie bij meerdere pallets met dozen waarin accu's zitten (foto: SQ Vision)