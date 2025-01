Code geel van kracht vanwege gladheid

Het KNMI waarschuwt woensdagmorgen voor gladheid in het oosten van onze provincie. Tussen vier en tien uur vanochtend kan het glad zijn op de weg door bevriezing van natte weggedeelten. Er is daarom code geel afgegeven.

Volgens de wijkagent van Tilburg bijvoorbeeld zou het in de stad en op meerdere wegen en fietspaden zeer glad zijn. Hij waarschuwt vroege vogels deze ochtend dan ook om goed uit te kijken.

Rijkswaterstaat heeft dinsdagnacht in ieder geval flink zout gestrooid. Door heel Nederland is er al bijna 1,9 miljoen kilo zout gestrooid, verspreid over 28.000 kilometer.

Code geel geldt voor het oosten van het land. In de loop van de ochtend loopt de waarschuwing af. Bij gladde wegen raadt het KNMI aan om langzaam te rijden en rekening te houden met vertraging op de weg en op het spoor.

In de avond bestaat de kans dat in het uiterste zuiden van Limburg 2 tot 5 centimeter sneeuw valt. Het lijkt er niet op dat we in Brabant op winterse neerslag kunnen rekenen.