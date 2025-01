Sneeuw op komst: 'Situatie in het westen heel anders dan in het oosten'

Het gaat woensdagavond en donderdagochtend met grote zekerheid sneeuwen in Brabant, zo zeggen de kenners. Maar niet overal in de provincie zal de wereld wit worden, zo verwacht onze weerman: “De situatie is het westen is deze keer heel anders dan die in het oosten.”

De vraag is niet óf het vanavond en morgenochtend gaat sneeuwen, maar hoelang, zegt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. “Overdag is het vandaag droog en vanavond begint het met regen. Die neerslag verandert in de loop van de avond in natte sneeuw, vooral in het oosten”, zegt Willemsen. In het westen valt dan waarschijnlijk regen. “Het gaat het meest sneeuwen in het zuidoosten. Hoe westelijker in de provincie, hoe kleiner de kans op sneeuw vanavond en morgenochtend. Dikke pech dus voor wie in het westen van sneeuw houdt.”

“Het wordt tot 5 graden ’s middags, dus die sneeuw is meteen weg.”

Woensdagnacht en donderdagochtend houdt de sneeuwval in het oosten van de provincie volgens de weerman gewoon aan. “Zeker in het zuidoosten is er een grote kans dat het wit wordt. Er is ook zeker kans dat het eventjes wit blijft, misschien nog wel langer dan zondagochtend het geval was.”

Zo zag het er zondagochtend uit in Heesch (foto: Ellen van Oort).