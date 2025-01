Woensdagochtend code geel voor gladheid

Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het oosten van de provincie. Tussen vier uur 's nachts en tien uur 's ochtends kan het glad worden door plaatselijke bevriezing van natte wegen en geldt code geel.

De weerswaarschuwing geldt voor het oosten van het land. In de loop van de ochtend loopt de waarschuwing af. Bij gladde wegen raadt het KNMI aan om langzaam te rijden en rekening te houden met vertraging op de weg en op het spoor.

In de avond bestaat de kans dat in het uiterste zuiden van Limburg 2 tot 5 centimeter sneeuw valt. Maar het lijkt er niet op dat we hier op winterse neerslag kunnen rekenen.