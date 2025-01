Fietsers en scooterrijders massaal onderuit op spekgladde wegen

Het was woensdagochtend op meerdere plekken spekglad in onze provincie. In onder meer Tilburg en Breda gingen meerdere mensen, vooral fietsers en scooterrijders, onderuit.

Het fietspad aan de Beelaerts van Bloklandstraat in Tilburg veranderde woensdagochtend in een ijsbaan. Tientallen fietsers, scooterrijders en fatbikers zijn daar uitgegleden. Ook de andere wegen in de omgeving waren glad. De gemeente had er gestrooid, maar ook daarna zijn enkele weggebruikers nog onderuitgegaan.

Het fietspad in Tilburg is veranderd in een ijsbaan (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Op de kruising van de Overakkerstraat met de Trompenburgstraat in Breda zijn ook meerdere mensen onderuitgegaan. Een scooterrijdster is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 'Overal vallen fietsers om'

Verschillende wijkagenten waarschuwden woensdagochtend via social media al voor de gladde wegen. "Overal klappen voertuigen op elkaar en vallen fietsers om!", zei de politie Leijdal bijvoorbeeld. Het KNMI gaf code geel af voor gladheid in onze provincie. Tussen vier en elf uur 's ochtends kon het glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten.

Een scooterrijdster in Breda is gewond geraakt (foto: Tom van der Put/SQ Vision).