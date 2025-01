Wim gaat al 17 jaar elke dag twee keer naar IKEA: 'Heel gezellig'

Elke dag twee keer naar IKEA in Breda voor een praatje en gratis koffie: Wim Houtepen (77) doet het. Al 17 jaar gaat hij elke ochtend én middag naar de Zweedse meubelgigant. Zeven dagen per week, 363 dagen per jaar. Volgens een medewerkster zijn er zo'n 23 pensionado's die vrijwel dagelijks komen. "Ik heb al IKEA-vrienden", lacht Wim.

Of hij ooit een dag overslaat? "Nee joh!", roept Wim. Al 17 jaar komt hij elke dag om half tien en rond half drie. Precies 363 dagen per jaar, want op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag is de Zweedse meubelgigant dicht. "Dan moet ik naar de grote Jumbo", zegt hij.

"Veel klanten komen twee of drie keer per dag. Elke dag. Een vaste groep staat vóór openingstijd al in de rij", vertelt een medewerker.

Boksen en vrouwen

Wim drinkt z'n gratis koffie aan vaste tafel. "Het is gewoon heel gezellig. We praten over boksen of mooie vrouwen", lacht hij. Hij heeft inmiddels privileges. "Ik laat hen vaak voor, want de koffie is toch gratis", zo vertelt de medewerkster.

Zweedse balletjes? Daar moet Wim niks van hebben. Voor een ontbijtje is hij ook niet te porren. Cappuccino, daar gaat zijn hart sneller van kloppen. "Ik drink er zo'n tien per dag. Daar kun je oud mee worden." En ja, het zijn altijd dezelfde die koffie moeten halen. Ook nu weer is Wim de klos. "Alleen Jantje haalt koffie voor mij."

Elke dag fietst hij vanuit huis naar de Zweedse keten. "Ik sta altijd om zes uur op. Mijn vrouw wil niet mee, die heeft last van de tocht hier. Ik zie wel wie er komt."

Alleen zitten hoeft hij nooit. Hij heeft een vaste club van zo'n vijf tot acht mensen die ook dagelijks of iets minder vaak komen. Zo ook Ismail Kurt (67) uit Etten-Leur. Hij komt sinds de coronapandemie elke dag. Ook hij eet geen balletjes, want die zijn niet halal. "Het is heel gezellig hier. We praten over alles, behalve politiek! Ik ben ook wel eens bij de IKEA in Ankara geweest", lacht hij.