Lantaarnpaal of vangrail geraakt? Dan ben je verplicht om dit te doen

Ben je met je auto tegen een lantaarnpaal, boom of vangrail aangereden, bijvoorbeeld omdat het woensdag zo glad was op de weg? Dan is het belangrijk om een aantal dingen te weten. Je bent namelijk verplicht om de schade te melden. Zo zit dat:

Als je tegen een vangrail, lantaarnpaal of waarschuwingsbord aanrijdt, ben je altijd verplicht om dat te melden. Ten eerste bij je autoverzekering, zodat gemeente, provincie of Rijkswaterstaat de schade kan verhalen. De rekening wordt uit je verzekering betaald. Bij een klein bedrag kan je ervoor kiezen om de schade uit eigen zak te betalen, om zo je schadevrije jaren te behouden. Daarnaast moet je een melding maken bij de politie. Doe je dat niet, word je verdachte van een misdrijf. Het is namelijk strafbaar om de plek van een ongeval zomaar te verlaten, ook als er alleen materiaalschade is en er geen gewonden zijn gevallen. Ook als je schade maakt aan iemands auto of ander eigendom moet je dit kenbaar maken. Je moet dan op zijn minst je gegevens achterlaten, bijvoorbeeld onder de ruitenwisser. Nog beter dan melden is natuurlijk een ongeluk helemaal voorkomen. De ANWB raadt aan om ver voor je uit te kijken, rustig te rijden, rustig op te trekken en niet op pad te gaan met zomerbanden.