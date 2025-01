Deze groene auto's rijden voortaan met blauwe zwaailichten en sirene

Het is groen, heeft blauw met witte strepen en mag rijden met blauwe zwaailichten en sirene. Het gaat niet om een nieuw figuurtje uit PAW Patrol, maar om de nieuwe auto van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Naast de 'gewone' hulpdiensten, zoals politie, brandweer, ambulance en Rijkswaterstaat, kun je in het noorden van onze provincie nu ook deze groene voertuigen op de weg tegenkomen.

De kans dat je een van de twee groene auto's al in het wild hebt gespot, is niet zo groot: in het noorden van Brabant rijden medewerkers van de Veiligheidsregio er pas sinds dinsdag mee, in Zuid-Oost-Brabant rijdt er sinds een halfjaar één zo'n groene auto rond.

In de auto's rijden de Officier van Dienst Bevolkingszorg en de zogeheten CoPI Communicatieadviseur. Dat zijn medewerkers van de Veiligheidsregio die tijdens grote branden, rampen of een crisis samenwerken met de hulpdiensten. Ze zorgen er onder meer voor dat mensen in de buurt van een grote brand of ramp snel geïnformeerd kunnen worden over wat er aan de hand is.