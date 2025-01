Vrouw (33) bedreigde ex-schoonfamilie met de dood: 'Ik wil m'n kinderen'

Je ex, je ex-schoonmoeder en je ex-schoonzus bedreigen met de dood en je stiefmoeder slaan en krabben en de haren uit haar hoofd trekken. Het familieleven van Jelena Z. (33) uit Roosendaal loopt nou niet bepaald op rolletjes, zo bleek woensdag in de rechtbank in Breda.

Jelena was naar de rechtbank gekomen in een dikke winterjas, die ze ook de hele zitting aanhield. Ze kon het zich allemaal niet meer herinneren wat er gebeurd was afgelopen zomer en vertelde dat ze verward is. Regelmatig viel ze de officier van justitie in de rede of mompelde ze wat onverstaanbaars.

In de doodsbedreigingen herkende ze zich niet. “Veel mensen hebben mijn wachtwoord van Facebook”, verklaarde ze. “Dus het kunnen heel veel mensen geweest zijn die mijn ex, mijn ex-schoonmoeder en mijn ex-schoonzus hebben bedreigd.”

Bedreigingen liegen er niet om

De rest van de zitting hield Jelena zich wat van de domme. Zij heeft het allemaal niet gedaan, zo hield ze vol. Maar de bedreigingen liegen er niet om en de schoonfamilie leeft in angst en wil dat het ophoudt. Samen met haar ex heeft Jelena drie kinderen en die moeten zonder zorgen en bedreigingen opgroeien, hoopt de familie.

In slecht Nederlands stonden de grofste bedreigingen op Facebook, zoals deze:

“Ga dood maak hem dood mij. Huis uit me kinderen terug

(...) Mensen maak ze maar af.(...) Schiet ze dood. Ik wil me woning en me kinderen vandaaaag.(...)

En zo ging het maar door, tot aan beschuldigingen van seksueel misbruik. Daarnaast raakte Jelena slaags met haar stiefmoeder, die ze krabde en haar haren uit haar hoofd trok. “Iedereen heeft wel eens ruzie met z’n moeder”, haalde Jelena haar schouders op over de mishandeling. Ook dit kan ze zich niet herinneren.

En dat komt haar goed uit, zo meende de officier van justitie. Goede dingen weet ze nog wel, maar de bedreigingen weet ze niet meer. Ondertussen is de afstand tussen haar en haar drie kinderen de afgelopen tijd alleen maar groter geworden. Zeker sinds de ex het gezag over de kinderen heeft en zij ze niet meer ziet.

Bergafwaarts sinds scheiding

Met Jelena gaat het al jaren niet goed en sinds de scheiding, in 2021, ging het helemaal bergafwaarts. Ze heeft een bipolaire stoornis en werd al regelmatig opgenomen. Maar het openbaar ministerie ziet haar niet als ontoerekeningsvatbaar, ondanks medicatie, stoornissen en crisismaatregelen.

De advocaat van Jelena stuude daar wel op aan. Voor september was er volgens hem geen normaal woord met Jelena te wisselen, vertelde hij. “Ze ratelde maar door en de politie kon haar niet normaal verhoren.”

Psychotisch en in de war

De rechter moest uiteindelijk een oordeel vellen. Ze zag ook wel dat Jelena regelmatig psychotisch is en in de war. Zeker, als ze haar medicijnen niet gebruikt, wat regelmatig gebeurt. “Maar zonder rapport van een deskundige kunnen we niet vaststellen dat ze dit allemaal heeft gedaan zónder dat ze wist wat ze deed”, zo legde ze uit.

Toch kwam er een straf voor Jelena. Voor de twee bedreigingen kreeg ze twee keer 50 uur taakstraf, waarvan 30 uur voorwaardelijk. En voor het mishandelen van haar stiefmoeder nog eens 30 uur taakstraf. Daarnaast mag ze niet meer bij haar schoonfamilie in de buurt komen en moet ze meewerken aan behandeling.