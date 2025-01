Man (78) aangehouden voor diefstal en witwassen bij grote politie-inval

Bij de massale politie-inval in een bedrijfspand aan de Handelsweg in Etten-Leur is een 78-jarige man aangehouden. Dat meldt de politie woensdag. De man wordt verdacht van diefstal en witwassen. In het pand werden veel gestolen spullen gevonden.

De politie viel dinsdag een bedrijfspand binnen met zo'n vijftien agenten. Ook een terrein bij een woning in Etten-Leur werd doorzocht. Op beide locaties vonden de agenten veel gestolen spullen. De politie kwam het bedrijf van de man op het spoor nadat afgelopen weken meerdere bestelbussen en vrachtwagens werden gevonden die waren omgekat. Omkatten houdt in dat een gestolen voertuig wordt gestript en weer wordt opgebouwd met andere onderdelen en andere kentekenplaten. De voertuigen die de politie tegenkwam leken eigendom te zijn van het bedrijf in Etten-Leur.

De politie bij meerdere pallets met dozen waarin accu's zitten (foto: SQ Vision).