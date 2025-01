Noa Lang plaatst kiekje met veroordeelde Promes: 'Schijt aan de wereld'

Noa Lang plaatste op social media een vakantiefoto van zichzelf en zijn vrienden Steven Bergwijn en Quincy Promes. Gedrieën zitten ze aan een drankje in Dubai. En dat is opmerkelijk, omdat Promes tot 7,5 jaar cel is veroordeeld voor drugshandel en poging tot moord en die straf nog niet heeft uitgezeten. Welke gevolgen kan dit hebben voor het imago van Noa Lang?

Zabeth van Veen is imagodeskundige en meent dat Noa Lang niet zo'n goede beurt maakt met de foto. "Maar dat interesseert hem niet zo veel." Ook oud-trainer en voetbalanalist Robert Maaskant vindt de post van Noa Lang niet verstandig. "Het geeft alleen maar een hoop negatieve publiciteit. Al zal hij daar maling aan hebben. Ik denk dat hij daarmee ook precies de boodschap af wil geven: ik heb schijt aan de wereld." Oud-international Quincy Promes zit al een behoorlijke tijd in Dubai. Hij werd begin vorig jaar veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf omdat hij betrokken was bij cocaïnesmokkel. Voor de mishandeling van zijn neef kreeg hij in 2023 een celstraf van 18 maanden. Een uitleveringsverzoek van Nederland aan Dubai loopt nog.

"Clubs kijken ook naar hoe iemand zich gedraagt buiten het voetbalveld."

Maaskant denkt dat deze foto gevolgen kan hebben voor de voetbalcarrière van Noa Lang. "Clubs kijken ook naar hoe iemand zich gedraagt buiten het voetbalveld. Ik kan me voorstellen dat grote clubs in Engeland of Duitsland hier hun vingers niet aan willen branden. Die willen hier weg bij blijven. Dus hij schaadt zich hier wel degelijk mee." Maaskant verwacht dat PSV Noa Lang aanspreekt op zijn post, maar bovenal zal de Eindhovense club willen dat hij zijn voetbaltalent laat zien. "Op deze manier zal hij op het veld echt iets bijzonders laten zien. Wat hij ook kan. Lang is een zeer begenadigd en talentvolle speler." Van Veen: "Weet je, bij die voetballers is het toch zolang ze scoren, zolang ze presteren, zolang er geld aan te verdienen valt, kunnen ze vrij veel maken. Van deze post heeft hij hooguit zelf persoonlijk last, maar hij weet heus wel wat hij doet. Hij had de foto ook niet kunnen plaatsen."

"Je blijft altijd vriend, in voor- en tegenspoed."

Niet iedereen tilt zwaar aan de post van Lang. Oud-voetbalcommentator Jack van Gelder toonde dinsdag op tv ook begrip: “Als je een echte vriend hebt die iets verkeerds heeft gedaan, dan denk ik dat je altijd vriend blijft. In voor- en tegenspoed. Ik vind het alleen wel provocerend dat je dat op social media zet. Dat hoeft niet.” De vriendschap tussen Promes en Lang komt niet alleen voort uit hun voetbaltalent. Ook muziek is een gemene deler. Zo scoorde Noa Lang (alias Noano) samen met Ronnie Flex een nummer 1-hit met 'Damage'. En ontving hij na tien miljoen streams een Gouden Plaat voor de single '7K Op je Feestje'.

Promes was in 2017 te horen op het nummer Blow it van Rasskulz en werkte samen met bekende namen uit de rapmuziek zoals Qlas& Blacka en Frenna. Ook maakte hij samen met oud-PSV'er Mephis Depay de videoclip LA Vibes.

Depay zette zijn vriendschap met Promes evenmin in de vriezer. Ze vierden in 2022 samen vakantie in Ghana. En hoewel Promes dat jaar werd verdacht van poging tot moord, bracht het tweetal het nummer 'Tat Tat' uit in samenwerking met de Haagse rapformatie SFB (Strictly Family Business). Dat was in de aanloop naar het WK in Qatar en leidde haast vanzelfsprekend tot een reactie van Louis van Gaal. De bondscoach zei destijds dat hij Depay wel begreep, maar het niet verstandig vond.

"Het roept altijd aversie op en kritiek."

Die stellingen zijn ook vandaag de dag nog niet verschoven. Huidig bondscoach Ronald Koeman was eveneens kritisch op Depay die zijn vriend nog steeds op social media steunt. "Ik zou het zelf niet doen", was vorig jaar zijn reactie. "Het roept altijd aversie op en kritiek. Als je dat kan weghouden, moet je dat weghouden. Ik snap wel dat het zijn vriend is, maar dit is een delicate kwestie." Of Koeman met Lang hierover in gesprek gaat, is niet duidelijk. Depay speelde op het WK 2022 gewoon zijn wedstrijden voor Oranje. En Lang zal, als hij fit blijft, in maart bij de selectie zitten van het Nederlands Elftal. Dan speelt Oranje de halve finale van de Nations League tegen Spanje. Ook op social media reageerden enorm veel mensen op de post van Noa Lang. En ook hier waren de meningen verdeeld:

