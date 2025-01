Tientallen mensen naar het ziekenhuis door gladheid: 'Breuken en wonden'

Tientallen mensen meldden zich woensdag in het ziekenhuis na een valpartij door de gladheid op wegen en fietspaden. Vooral in het midden en westen van Brabant kwamen flink meer patiënten naar de spoedeisende hulp. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn zelfs extra gipsmeesters ingezet voor de vele botbreuken.

Het KNMI gaf woensdag code geel af voor het oosten van onze provincie. Het kon glad zijn door bevriezing van natte wegdelen. Op de spoedeisende hulp in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het door de gladheid drukker dan normaal. Voor de middag waren daar al 22 patiënten binnengebracht met letsel.

"De meeste zijn gevallen met de fiets."

"De meeste zijn gevallen met de fiets", laat persvoorlichter Romy van Peij weten. "Het gaat voornamelijk om botbreuken en kneuzingen aan enkel, pols en schouder. Er zijn ook patiënten met wonden aan de kin die gehecht moeten worden." Om de drukte bij te kunnen houden, zijn er in het Bossche ziekenhuis twee extra gipsmeesters aan het werk gezet om te ondersteunen op de spoedeisende hulp. In het Amphia ziekenhuis in Breda zijn tot halverwege de dag tien patiënten binnengekomen met vergelijkbare verwondingen aan het hoofd, de enkel en de heup. Ook in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is het druk door de gladheid. In totaal meldden zich zeventien patiënten, acht op de spoedeisende hulp en negen bij de gipskamer.

"Vooralsnog alleen botbreuken."

"Vooralsnog gaat het alleen om botbreuken en niet om hersenletsel of ergere verwondingen", zegt woordvoerder van het ETZ, Tim Engelen. Volgens de arts op de spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis hadden behoorlijk wat patiënten pech door de gladheid. "In Roosendaal viel het met één patiënt wel mee, maar op onze locatie in Bergen op Zoom zijn tot halverwege de middag zeven patiënten binnen gebracht", vertelt woordvoerder Jan Willem van Bodegom. De verwondingen lopen volgens hem uiteen van een gebroken dijbeen, heup en pols tot een hersenschudding. Het lijkt woensdag mee te vallen in het Bernhoven ziekenhuis in Uden. "Er zijn drie patiënten binnengekomen die gevallen waren met de fiets. Zij hadden last van het hoofd en de heup, maar er hoefde gelukkig geen gips aan te pas te komen", zegt woordvoerder Mirjam Jonker.

"Gladheid lijkt heel lokaal voor problemen te zorgen."