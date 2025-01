Chauffeur van vrachtwagen met friet die kantelde op N69 was onder invloed

De chauffeur die woensdagochtend met zijn vrachtwagen met friet kantelde op de N69 is aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man. De bestuurder was onder invloed van verdovende middelen, zo meldt de politie. De weg tussen Valkenswaard en Veldhoven was nog de hele middag dicht na het ongeluk.

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond tien uur. De vrachtwagen kantelde en blokkeerde zo de rijbanen van de N69 in beide richtingen. In de vrachtwagen werd friet vervoerd. De hulpdiensten zijn al uren bezig met de afhandeling van het ongeluk. De chauffeur raakte niet gewond. Na een speekseltest bleek de man onder invloed van verdovende middelen te zijn.