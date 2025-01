Zwembad per direct dicht vanwege instortingsgevaar

Het recreatiezwembad van sportcentrum De Kwel in Cuijk is per direct dicht. Een deel van het plafond boven het bad dreigt naar beneden te komen. Dinsdagmiddag besloot eigenaar Sportfondsen het zwembad voorlopig uit voorzorg te sluiten. Daardoor kunnen de zwemlessen voorlopig niet doorgaan.

De problemen met het plafond werden maandag ontdekt door het personeel van het sportcentrum. Volgens de interim-locatiemanager Vincent Koch buigt een deel van het plafond in een hoek van het zwembad door.

Latten in plafond buigen door

Uit voorzorg is besloten het recreatiebad voorlopig dicht te houden. "De plafonddrager doet zijn werk niet goed meer. Daardoor zijn de aluminium latten in een hoek van het zwembad door gaan hangen", legt de interim-manager uit.

"Maandag hebben we eerst een klein gedeelte van het zwembad afgezet, maar dinsdag hadden sommige collega's het vermoeden dat het erger was geworden. We hebben toen besloten het hele recreatiebad dicht te doen."

'Willen risico niet nemen dat plafond op kind valt'

Gebruikers van het bad hebben een mail gekregen dat de zwemlessen in het recreatiebad voorlopig niet doorgaan. "De kans is heel klein dat er iets mis gaat, maar je wil het risico niet nemen dat een deel van het plafond op een kind valt. Dat is het niet waard", legt Koch uit.

Daarom is het zekere voor het onzekere genomen. Het is nog onduidelijk hoe lang het recreatiebad dicht blijft. De eigenaar laat donderdag een bouwkundig onderzoek doen. Daarna wordt besloten hoe lang er niet gezwommen kan worden.

Renovatie

Het sportcentrum staat op de nominatie om flink opgeknapt te worden. Onder meer het plafond van het zwembad zou dan aangepakt worden. De Kwel zou voor 3,5 miljoen euro verbouwd worden. Met die verbouwing zou vorig jaar zomer al gestart moeten zijn. Waarom er nog niets is gebeurd, kon de iterim-locatiemanager niet zeggen.

Het wedstrijdbad en de andere delen van het sportcentrum blijven gewoon open. Daar zou het plafond op een andere manier bevestigd zijn.