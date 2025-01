Na WK gaat Van Gerwen liever op vakantie dan darten in Bahrein

Michael van Gerwen doet op 16 en 17 januari niet mee aan de Bahrain Darts Masters. De darter uit Vlijmen verkiest na het WK in Londen - waar hij de finale verloor van de Emgelsman Luke Littler - een vakantie met zijn gezin boven het eerste toernooi van de World Series of Darts.

In Bahrein doen acht topdarters mee en acht darters van de zogenoemde Asian Tour. Van de acht wereldtoppers zijn er zeven onlangs geselecteerd voor de Premier League. Van Gerwen is de enige die ontbreekt en wordt vervangen door Peter Wright. Mighty Mike heeft voor rust gekozen nadat hij op het WK de finale haalde, maar deze verloor. In de eindstrijd, afgelopen vrijdag, was Luke Littler met 7-3 te sterk.

De tranen waren er in Londen niet alleen omdat zijn familie er niet bij was, maar ook omdat afgelopen jaar niet makkelijk was voor Van Gerwen. "Mensen onderschatten wat dit met me doet. Ik ben van ver gekomen, heb tranen moeten laten, maar ben blijven vechten. Het was niet altijd even makkelijk. Maar dat ik hiertoe in staat was, is een heel goed teken", zei hij na de finale.