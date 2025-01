Elvis Presley 90 jaar: mega-fan Michel viert het op Graceland

Elvis Presley zou woensdag 90 jaar zijn geworden. En dan is er eigenlijk maar één plek waar je kunt zijn om bij deze bijzondere dag stil te staan: op Graceland in Memphis, waar The King of Rock and Roll woonde. Michel van Erp uit Veldhoven is groot fan en reisde naar de Verenigde Staten voor een bijzonder verjaardagsfeestje.

De liefde voor de zanger ontstond in Michels kindertijd. Hij was 11 jaar oud toen Elvis op 16 augustus 1977 onverwacht overleed. Michel is in het gezelschap van twintig Nederlanders die met hem zijn mee gereisd. Afgelopen week bezocht de groep allerlei plekken die belangrijk waren voor Elvis, waaronder podia waar de zanger optrad. Verjaardagstaart

Bij Graceland is het woensdag een drukte van belang. Hordes fans drommen samen bij de hekken van het landgoed, waar de speciale herdenkingsdag net is begonnen. "Zo meteen wordt de verjaardagstaart aangesneden", vertelt Michel. "Daarna begint de ceremonie." Voor de Veldhovenaar is het bepaald niet de eerste keer dat hij bij Graceland is, de plek die sinds het overlijden van de King een bedevaartsoord is geworden. "Dit is mijn vijfentwintigste keer", zegt hij glimlachend. "Het blijft uniek en ook wel onwerkelijk om hier te zijn, waar hij thuis was en waar hij ligt begraven. En het is heel bijzonder om te zien dat er nog steeds zo veel mensen betrokken zijn", zegt hij. 'Laatste groet bij zijn graf'

Zijn reizen naar Memphis voelen als thuiskomen. "Ik zie ernaar uit om hem een laatste groet te brengen bij zijn graf", aldus Michel.