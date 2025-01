Touringcar brandt uit op Duitse snelweg, Brabantse ontsnapt net op tijd

Een touringcar met 52 Nederlanders aan boord is woensdagochtend vroeg op weg naar een wintersportgebied in Oostenrijk in vlammen opgegaan. Aan boord was ook een 38-jarige Brabantse vrouw. Haar ouders werden vanochtend vroeg wakker gebeld, waarna ze vertelde dat ze aan de dood was ontsnapt.

De bus met medewerkers van het energiebedrijf Enexis was die ochtend voor een vierdaagse wintersporttrip vertrokken vanuit Den Bosch. Op de rondweg nabij München (A99) kwam er opeens rook achterin de touringcar tevoorschijn.

"We staan buiten, de bus staat in brand."

De chauffeur stopte onmiddellijk op de vluchtstrook. De vrouw en haar collega's moesten snel de bus verlaten en stonden net buiten toen het voertuig in brand vloog. "We lagen te slapen en schrokken enorm toen we iets na zessen ineens de telefoon hoorden", vertelt de vader. "Het was onze dochter die zei: 'We staan hier langs de kant van de weg, de bus staat in brand.' Ze stond in haar shirtje buiten bij temperaturen rond het vriespunt. Haar vest en jas had ze in de haast niet mee kunnen nemen. Gelukkig was ze verder ongedeerd."

De binnenkant van de bus (Foto: Thomas Gaulke)

Ze belde met een mobiele telefoon van een collega, want ook haar mobiel en haar iPad zijn in de bus verbrand. Een deel van de koffers is bij de brand verloren gegaan, andere bagage liep flinke waterschade op door bluswerkzaamheden. Sommige koffers, waaronder die van de vrouw, bleven gespaard. De bus is totaal verwoest door de brand, er zijn alleen nog zwartgeblakerde resten over. De A99 moest gedeeltelijk worden afgesloten. De inzittenden zijn tijdelijk opgevangen in een brandweerkazerne. Daarna zijn ze alsnog met een andere bus doorgereisd naar Gerlos in Oostenrijk. "Hopelijk kunnen ze nog een beetje genieten van de sneeuw", zegt haar vader. "Maar de schrik zal er ongetwijfeld nog goed in zitten, hoewel ze niet echt bang is aangelegd."